农发行将争取央行货币政策支持 职能任务加重中长期贷款增加

路透北京7月30日 - 中国农业发展银行周四表示，农发行政策性业务和商业性业务分类是改革的一项内容，有关部门正在研究分类标准界定；而农发行今年还将继续发行离岸人民币债券，并争取央行抵押再贷款等货币政策支持，以及财政支持。

此外，农发行指出，该行承担职能任务加重，中长期贷款明显增加。

农发行资金计划部总经理刘定华在银监会例会上表示，农发行将坚持市场化筹资不动摇，并在国际市场发行债券，今年将继续发行离岸人民币债券，相对稀释筹资成本。

“农发行将争取央行货币政策支持,近期央行也正在考虑对农业政策银行给予支持，比如抵押再贷款等。”刘定华称。

他透露，目前，农发行通过政策金融债筹措资金占比71%，存款筹资占比20%，其余是股本金和央行再贷款筹措资金。

此前，多位消息人士对路透表示，中国央行以外汇储备委托贷款债转股的形式，向国家开发银行[CHDB.UL]注资480亿美元。另据国内媒体报导，央行还通过外汇储备委托贷款债转股的方式曲线注资进出口银行，财政部将注资农业发展银行1,000亿元人民币。

今年4月，国务院公布三家政策性银行（国开行、进出口银行、农发行）改革方案，其中实质性内容之一就是对前述三家机构补充资本金、提升资本实力、强化资本约束机制。

在资金筹措方面，刘定华指出，当前形势下，农发行筹资面临问题：首先资金需求增加，农发行每年发债额度增加40%，而市场的债券融资规模增长较快，对政策性银行筹措资金量带来挑战；其次，利率市场化使农发行发债成本显着增加，但央行降息对农发行影响较大，减少本行利息收入190亿元，负债和资产端利差明显缩小。

农发行办公室主任孙兰生介绍，该行90%以上贷款实行基准利率或下浮利率，同时该行收费项目少，收费标准较低。

**稳增长任务更重**

刘定华指出，农发行承担职能任务加重，包括承担了大型水利工程建设，推进城乡一体化等，该行中长期贷款需求显着增加，对农发行资金的期限结构提出新的要求。

“过去农发行以发短债为主，粮棉油收购（的资金期限需求）一般是一年，而现在中长期贷款多为五年、10年，而部分水利贷款甚至到20年。”他表示。

孙兰生指出，今年上半年，农发行累计发放水利贷款685亿元，超过去年全年的水利贷款投放量；在棚改领域，该行上半年累计放贷267亿元。

对于下一步该行的规划，他表示，将大力支持新型城镇化、涉农棚户区改造等，并围绕“一带一路”、京津冀协同发展等重大发展战略，推进产品和服务创新。

“目前，农发行对服务京津冀协同发展战略已作了相应安排，与河北省政府签订了合作框架协议。”孙兰生透露。

农发行官方数据显示，该行上年半累计放贷7,407亿元，同比多放509亿元，增长7.4%。

此前，中国国务院批复三大政策性银行的改革方案指出，农发行要坚持以政策性业务为主体，确立以资本充足率为核心的约束机制，建成具备可持续发展能力的农业政策性银行。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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