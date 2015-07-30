农发行将争取央行货币政策支持 职能任务加重中长期贷款增加

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月30日 - 中国农业发展银行周四表示，农发行政策性业务和商业性业务分类是改革的一项内容，有关部门正在研究分类标准界定；而农发行今年还将继续发行离岸人民币债券，并争取央行抵押再贷款等货币政策支持，以及财政支持。
此外，农发行指出，该行承担职能任务加重，中长期贷款明显增加。
农发行资金计划部总经理刘定华在银监会例会上表示，农发行将坚持市场化筹资不动摇，并在国际市场发行债券，今年将继续发行离岸人民币债券，相对稀释筹资成本。
“农发行将争取央行货币政策支持,近期央行也正在考虑对农业政策银行给予支持，比如抵押再贷款等。”刘定华称。
他透露，目前，农发行通过政策金融债筹措资金占比71%，存款筹资占比20%，其余是股本金和央行再贷款筹措资金。
此前，多位消息人士对路透表示，中国央行以外汇储备委托贷款债转股的形式，向国家开发银行[CHDB.UL]注资480亿美元。另据国内媒体报导，央行还通过外汇储备委托贷款债转股的方式曲线注资进出口银行，财政部将注资农业发展银行1,000亿元人民币。
今年4月，国务院公布三家政策性银行（国开行、进出口银行、农发行）改革方案，其中实质性内容之一就是对前述三家机构补充资本金、提升资本实力、强化资本约束机制。
在资金筹措方面，刘定华指出，当前形势下，农发行筹资面临问题：首先资金需求增加，农发行每年发债额度增加40%，而市场的债券融资规模增长较快，对政策性银行筹措资金量带来挑战；其次，利率市场化使农发行发债成本显着增加，但央行降息对农发行影响较大，减少本行利息收入190亿元，负债和资产端利差明显缩小。
农发行办公室主任孙兰生介绍，该行90%以上贷款实行基准利率或下浮利率，同时该行收费项目少，收费标准较低。
**稳增长任务更重**
刘定华指出，农发行承担职能任务加重，包括承担了大型水利工程建设，推进城乡一体化等，该行中长期贷款需求显着增加，对农发行资金的期限结构提出新的要求。
“过去农发行以发短债为主，粮棉油收购（的资金期限需求）一般是一年，而现在中长期贷款多为五年、10年，而部分水利贷款甚至到20年。”他表示。
孙兰生指出，今年上半年，农发行累计发放水利贷款685亿元，超过去年全年的水利贷款投放量；在棚改领域，该行上半年累计放贷267亿元。
对于下一步该行的规划，他表示，将大力支持新型城镇化、涉农棚户区改造等，并围绕“一带一路”、京津冀协同发展等重大发展战略，推进产品和服务创新。
“目前，农发行对服务京津冀协同发展战略已作了相应安排，与河北省政府签订了合作框架协议。”孙兰生透露。
农发行官方数据显示，该行上年半累计放贷7,407亿元，同比多放509亿元，增长7.4%。
此前，中国国务院批复三大政策性银行的改革方案指出，农发行要坚持以政策性业务为主体，确立以资本充足率为核心的约束机制，建成具备可持续发展能力的农业政策性银行。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
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