专家称中国企业部分高成本信贷可转为低成本债券 实现杠杆优化

路透上海11月4日 - 目前中国非金融企业部门债务偏高，去杠杆压力较为沉重。专家建议，除了债转股和银行债务转为优先股这两种解决方案外，还可以考虑将企业在银行的部分高成本信贷资产转为低成本高流动性的债券的杠杆优化方案。

新供给经济学50人论坛成员姚余栋和金海年周三在上海证券报上撰文指出，若能将目前企业中长期银行贷款余额的三成（总额为10万亿元人民币），分五年逐步置换成债券，每年2万亿元左右，可以优化银行信贷资产、降低企业融资成本、分散信贷资产风险、增加信贷资产流动性、改善信贷资产市场价值发现，最终优化企业总杠杆率。

姚余栋同时亦是中国人民银行金融研究所所长，金海年为诺亚控股(NOAH.N)首席研究官。

文章指出，由于中国金融市场尚处于发展的初期，银行贷款仍是企业融资的主要来源。若要将国内企业偏高的杠杆率有效降低，更好地支撑经济的健康持续发展，首选是将企业债权融资形成的负债通过股权融资而减少；其次是针对新常态下危机后的债务放松的副作用和经济放缓的情况，将企业银行贷款中偿还压力较大的部分转化为优先股，为企业债务提供降杠杆的时间。

而后是企业通过发行债券，偿还银行贷款，将企业在银行较高成本的贷款逐步置换为债券直接融资方式。借鉴近期地方债置换的成功经验，可以有效降低债务利息压力，提高债务资产的流动性和标准化，通过直接融资提高融资效率、降低融资成本，同时亦可减轻银行的信贷风险和压力，让市场起更多的资源配置作用。

自2008年以来，企业的银行贷款从30万亿元迅速增加到2015年8月的91万亿元，其中超过33万亿元为中长期贷款。若能将中长期贷款的30%即10万亿元转化为直接融资形式的公司或企业债券，将有效提高银行的信贷空间，降低企业的融资成本，预计共节省利息2,000亿元。

发债置换银行债务，可有效延长债务期限，缓解本金偿还压力；提高融资效率，降低融资成本，据测算，该方案平均可为企业节省约1,000亿元的利息支出成本，如果将这些节省的资金投入在企业研发创新等领域，可能产生超过十倍的乘数效应，大约拉动当年国内生产总值（GDP）约1.6个百分点。

当然，该方案会对银行体系的利润产生一定的影响。若每年置换2万亿元债务，将造成银行贷款业务减少利息收入约1,000亿元左右，但这些利息收入由银行体系向债券市场转移大约600-800亿元，对银行体系利润影响有限。

文章还建议，将企业与公司债的发行级别从原来的AA-到AAA这四个级别扩展到A-到AAA共七个级别，增大直接融资的比重，扩大直接融资的主体范围，改善企业融资难的状况。完善银行信贷资产与债券市场资源配置流动的机制，与股权融资共同构成多层次的企业融资体系。同时，要提高信用评级体系的监管和行业自律水平，保证信用评级结果能够客观公正、科学有效、及时全面的反映债务人的风险水平；完善风险的市场定价机制和处置机制，通过市场的价值发现和流动性实现风险与收益的平衡，建立对违约等风险事件的规范性和可行性的法治体系，发挥市场的优胜劣汰功能。（完）