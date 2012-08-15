中信证券否认海外投资巨亏等传言

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海8月15日电---本周以来,中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)股市表现低迷,并引发众多猜测.公司周三发布澄清公告称,海外投资巨亏、高管出事、公司裁员减薪及里昂证券(CLSA)员工大规模流失等消息均与实际不符.
"对於此类不实信息,公司深表遗憾,并不排除采取进一步措施维护公司及投资者权益的可能."中信证券表示.
周一A股市场券商板块整体大幅下挫.其中,中信证券和海通证券(600837.SS)(6837.HK)等盘中一度逼近跌停,而两家公司H股亦未能幸免,分别下跌7.3%和4.4%.周二中信证券A股股价继续下跌1.64%至10.81元人民币,过去一个月累计下跌11.11%.
中信证券此前表示,拟以12.52亿美元收购法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)旗下里昂证券,收购将分两步完成.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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