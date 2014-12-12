中国重要财经新闻一周回顾

图中为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月8日-12日)中国重要财经新闻：

【经济/政策】

--《焦点》稳增长仍为中国第一要务，平稳应对“新常态”政策更有灵活性

引领中国平稳应对“新常态”或许是本届政府未来执政主旋律。周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。

--《焦点》“衰退性”顺差新高凸显贸易颓势，中国经济稳增长压力难减

中国11月进、出口同比增速均远低于市场预期，由于进口更逊于出口，当月贸易顺差录得“衰退性”纪录新高。作为“三驾马车”之一的外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。

--《焦点》中国通缩风险日益加深，货币宽松“不会停”

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。从经济增长和货币供给的角度衡量，中国未来通胀仍有下行可能；而低通胀为货币政策宽松提供了更多空间，继续降息或者降准应只是时间问题。

--中国经济：维持财政和货币政策基调不变，保持经济在合理区间--政治局

中国国家主席习近平主持召开中共中央政治局会议指出，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

--中国贸易：加快实施自由贸易区战略，构建开放型经济新体制--习近平

习近平指出，中国必须适应经济全球化新趋势，要以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制。

--中国经济：明年二季度后有望转平稳，当前需警惕通缩风险--物流信息中心

中国物流信息中心副总经济师陈中涛表示，虽然中国四季度经济运行仍有下行压力，但目前经济运行中的积极力量正在蓄积，明年尤其是二季度以后经济运行有望转平稳，目前值得关注的问题是要防止出现“通缩”。

--中国房地产：明年楼市继续调整，但仍应坚持差异化调控--国家信息中心

中国国房景气指数今年以来逐月下滑，房地产投资增速显着放缓。中国国家信息中心最新报告认为，2015年房地产新常态下的投资增速料会进一步下降，房地产市场将持续调整，房价会继续进行合理回归。

--中国财政：经济弱势拖累11月财政收入增速下滑，未来料继续放缓

中国11月财政收入同比增速较上月小幅放缓，受名义经济增速放缓和出口退税拖累；当月全国财政支出增速则由负转为小幅正增长。分析人士并预计，未来财政收支增速一降一升的态势仍将延续。

--中国经济：明年增长7%是政策底，可适当上调财政赤字率--发改委专家

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪称，2015年，经济增长7%是宏观经济的政策底。明年中国货币政策操作向上弹性仍有空间。从财政政策看，2015年财政政策应继续“积极”，可适当上调赤字率。

【金融/证券/保险】

--《焦点》中国央行提高合意贷款规模，意在降低融资成本但效果存疑

面对实体经济融资成本居高不下，中国央行在降息之后，又在年末祭出提高合意贷款规模的宽松式指导。分析人士认为，央行意在通过增加供给方式降低贷款利率中枢，以刺激有效需求；但基于银行风险偏好下降，此举实质效果仍存疑。

--《焦点》中国ETF期权即将面世，管理层一石多鸟呵护衍生品市场发展

来自监管层的最新动向表明，中国衍生品市场发展之路上的另一座里程碑--ETF期权即将面世，衍生工具的不断完善将引领中国资本市场持续迈向新时代，而由于其仍处于萌芽阶段，管理层对市场的呵护更是显得煞费苦心。

--《焦点》国际投行在华十年获利不佳，重新思考主营业务

是中国大陆十年来获利不佳，使得国际投资银行业者或被迫将业务重心从中国本土投行掌控的股票发行等业务，转向较为复杂、但获利更佳的信贷产品。

--中国外汇：明年起取消银行间外汇市场事前准入许可--外管局

为进一步简政放权，促进外汇市场发展，中国国家外汇管理局周二发布通知称，自2015年1月1日起，取消对金融机构进入银行间外汇市场的事前准入许可，并明确金融机构在银行间外汇市场的基本交易规则，继续推动建立政府监管与市场自律并行的外汇市场管理新框架。

--中国金融：上海自贸区部分金改措施或辐射至浦东乃至全市--报载

中国上海自贸试验区金融工作协调推进小组办公室、上海金融办等机构近日联合公布了第三批自贸区金融创新案例。上海金融办主任郑杨表示，未来将总结评估上海自贸区金融创新措施，部分金改措施可能辐射到浦东或上海全市。

--全球金融：阿联酋与中国将很快启动人民币互换协议--阿央行高层

阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。该协议于2012年1月签署，旨在促进双边贸易和投资，允许两个国家的央行在必要时直接进行货币互换。

--中国债市：中证登控制城投债质押回购资格，以预防地方债务风险

继此前多次下调信用债质押回购折扣系数后，中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。

【行业/公司】

--《焦点》中国A股“假摔”不影响牛市进程，券商保险股仍将领跑

尽管中国A股大盘周二重挫逾5%，但却未浇灭市场刚被点燃的做多热情。绝大多数分析师和专家都将其视为“假摔”，预计震荡过后A股将继续牛市征途，券商保险等金融股仍可能是“风口的猪”，继续走出领涨行情。

--中国证券：证监会下周将派检查组赴券商检查融资业务--消息

三位券商业消息人士周四证实，中国证监会下周将外派检查组，检查各家券商融资业务是否合规。分析师指出，目前融资融券余额市值比例在合理范围内，且券商杠杆率亦处于较低水平，因此券商融资业务总体来看风险不大，券商股回调幅度应有限。

--中国新股：证监会核准12家企业IPO申请，包括春秋航空和国信证券

中国证监会微博周三发布消息称，核准12家企业首次公开发行（IPO）申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。这也是A股IPO再度重启后的第七批新股批文。

--中国证券：上证所发布股票期权交易规则，推进期权试点进程

在中国证监会就股票期权管理办法征求意见后，上海证券交易所亦发布股票期权交易规则等一系列期权配套规则的征求意见稿。监管部门周五集中发布一系列期权监管规则，意味着国内搁置较长时间的股票期权试点进程又重新启动。

--中国证券：10公司警示退市风险，博元投资或成首家因重大违法退市公司

10家在上海证交所上市的公司周四晚间集体刊登退市风险提示公告，而博元投资周二已率先刊登公告警示退市风险。权威人士透露，博元投资或将成为国内首家因重大违法而退市的上市公司。

--中国期市：明年上期所将尽快上市镍锡等期货，郑商所推棉纱期货--报载

上海证券报报导，中国四大期货交易所相关负责人近日分别透露明年重点推进工作。明年上海期货交易所尽快上市镍、锡、纸浆等期货品种；大连商品交易所将推动铁矿石等品种的国际化业务，郑州商品交易所明年一季度将推棉纱期货新品种。

--中国能源：LNG荣景临近结束，中石化希望能脱手部分长期进口协议

消息人士称，中国国有能源大企业中石化希望能出售一些长期液化天然气(LNG)进口协议，因放缓的经济使得他们无利可图，这预示靠中国需求拉动持续五年之久的天然气荣景接近结束。

--中港个股：海通证券称子公司以3.79亿欧元收购欧洲投行BESI

中国大型券商--海通证券股份有限公司公告称，全资子公司海通国际控股已与葡萄牙Novo Banco签订协议，以3.79亿欧元价格收购投行BESI。

--中国个股：保利地产11月签约金额超125亿元，同比增幅近21%

多举措提振下中国房地产市场开始出现回暖迹象；大型房地产企业--保利地产最新公告显示，11月其签约面积和签约金额均实现两位数增长，其中当月签约金额达125.32亿元，同比增长20.87%。

--香港新股：盛京银行IPO获五名基础投资者认购，占集资额超过一半

据路透周五获得的销售文件显示，总部设于渖阳的中国城市商业银行--盛京银行股份有限公司香港首次公开发售（IPO）获得五名基础投资者认购，合占接近14亿美元的集资额比例超过一半。

--中港个股：中国平安完成H股配售筹资368亿港元，认购者名单仍蒙面纱

中国第二大寿险公司--中国平安公告称，已于周一完成H股配售，筹资总额为368.31亿港元。不过平安仍未披露外界所关注的此次参与认购的投资者详情。(完)

(整理 杨淑祯; 审校 张喜良)

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