中国金融市场一周走势回顾

图为中国央行总部附近的金融街标志牌及背后的监控摄像头。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的(12月15日-19日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周累计跌0.54%，令年初至今贬值幅度再度拉阔至2.67%。自周三起即期价格开始大幅波动，且未明显出现疑似干预的大行结汇，使价格快速走贬。交易人士认为，国际大宗商品价格下滑刺激买需，购汇需求水涨船高，且卢布等新兴市场货币暴跌也使人民币具有一定回调需求，短期市场看法仍然偏向贬值。不过当前价格已接近今年低位，年内续贬空间可能有限。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周仍暂停操作，但有消息人士指其通过续做部分MLF和定向SLO，驰援年末财政存款投放前的资金面，综合考虑外围市场动荡及国内股市飙升等因素，预计年内降准或逆回购出山开闸放水的可能性均明显回落。

业内人士指出，油价连续大挫，俄罗斯卢布RUB=崩跌，新兴金融市场动荡不安，强势美元下，人民币亦面临一定的贬值压力，近期央行货币政策重点或在维稳汇率，暂时较难向市场开闸放水，而从降低融资成本角度来看，降息仍有必要，不排除年内还会再降息一次，以有效缓解来年企业的融资成本压力。

债市:

--银行间市场当周债券与货币市场走势有所背离，IPO密集发行叠加缴税等因素加剧年底流动性压力，资金紧张日益加剧，货币市场利率也水涨船高。不过现券整体表现坚挺，汇丰PMI初值疲弱，基本面对债市支撑不减，此外市场亦对央行放水以缓和资金困局的预期高涨；随后央行部分续做了到期的MLF，并连续进行SLO操作，资金供给不断改善，现券在中长债引领下重现强势，不过由于跨年需求仍不少，资金利率仍维持高位，下行仍需一个过程。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率涨势加剧。交易员表示，在新股申购及月度缴税等因素扰动下，资金利率本周涨势凶猛，继续抑制机构收票意愿，致转帖利率涨幅继续扩大。他们并指出，年末信贷规模压力影响尚不够明显，不同机构调整压力不同；未来仍继续关注年底资金波动及央行动作。

股市:

--当周沪综指.SSEC震荡上攻，当周累计上涨5.8%。周初因券商银行等金融股强势上冲，引领大盘屡次刷新本轮行情收盘高点纪录；不过随着本周后段新股密集申购及金融股回调，大盘出现短暂震荡，周五大盘再振雄风，再创逾四年来新高，沪综指收报3,108.6点。

期市:

--沪铜当周转入弱势。周初，国内投资者一度憧憬中国政府短期或会有刺激政策来支持经济，铜价小幅反弹，不过这种预期随着央行续作MLF等动作而落空，加之国际油价持续走低，铜价走势偏弱。沪铜主力合约SCFcv1周五收报每吨45,500元，较上周五下跌1.9%。

--沪金当周表现震荡，在美联储(FED)会议召开前市场预期谨慎，加之油价大跌，均令金价表现偏弱，不过FED决议与预期偏差不大，且表达了对升息的耐心，随后金价在低位逐步走稳。沪金主力合约SHAUcv1周五收报242.50元，当周下滑0.94%。(完)

(整理 边竞/吴芳/李然/林琦; 审校 张喜良)

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