金融行业营改增力戒税负转嫁实体经济--李克强

路透北京5月23日 - 中国国务院总理李克强周一称，金融行业营改增尤其要力戒税负增加转嫁实体经济，并重申营改增要确保所有行业税负只减不增。

央视新闻微博发布的消息称，李克强是在湖北十堰农村商业银行北京路支行详询营改增后金融机构税负变化时发表的上述观点。

中国财政部及国家税务总局于今年3月颁布财税第36号文件，明确将在5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，金融业增值税适用税率从5%调整为6%。

路透关于营改增对银行间业务成本负担的《热点问答》称，营改增后，国债和地方债依然保持免税金身，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税。（完）