金融行业营改增力戒税负转嫁实体经济--李克强

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月23日 - 中国国务院总理李克强周一称，金融行业营改增尤其要力戒税负增加转嫁实体经济，并重申营改增要确保所有行业税负只减不增。
央视新闻微博发布的消息称，李克强是在湖北十堰农村商业银行北京路支行详询营改增后金融机构税负变化时发表的上述观点。
中国财政部及国家税务总局于今年3月颁布财税第36号文件，明确将在5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，金融业增值税适用税率从5%调整为6%。
路透关于营改增对银行间业务成本负担的《热点问答》称，营改增后，国债和地方债依然保持免税金身，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。