中国国务院：2020年建立与小康社会相适应的普惠金融服务体系

路透上海1月15日 - 中国政府网周五发布《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》通知称，各地区要在风险可控、依法合规的条件下，开展推进普惠金融发展试点，推动改革创新，到2020年建立与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系。

通知提出，鼓励开发性政策性银行以批发资金转贷形式与其他银行业金融机构合作，降低小微企业贷款成本；强化农业发展银行政策性功能定位，加大对农业开发和水利、贫困地区公路等农业农村基础设施建设的贷款力度；鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构等。

“积极运用差别化存款准备金等货币政策工具，鼓励和引导金融机构更多地将新增或者盘活的信贷资源配置到小微企业和“三农”等领域。进一步增强支农支小再贷款、再贴现支持力度，引导金融机构扩大涉农、小微企业信贷投放，降低社会融资成本。”通知称。

同时，发挥财税政策作用，重点针对普惠金融服务市场失灵的领域，对普惠金融相关业务或机构给予适度支持；落实小微企业和“三农”贷款的相关税收扶持政策；推动落实支持农民合作社和小微企业发展的各项税收优惠政策。

通知并要求规范发展各类新型机构，包括拓宽小额贷款公司和典当行融资渠道，加快接入征信系统；促进消费金融公司和汽车金融公司发展，激发消费潜力，促进消费升级；大力发展一批以政府出资为主的融资担保机构或基金，推进建立重点支持小微企业和“三农”的省级再担保机构，研究论证设立国家融资担保基金。

在创新金融产品和服务手段方面，通知指出，要开展动产质押贷款业务，建立以互联网为基础的集中统一的自助式动产、权利抵质押登记平台；在全国中小企业股份转让系统增加适合小微企业的融资品种；鼓励保险公司投资符合条件的小微企业专项债券等。

通知还明确完善普惠金融法律法规体系，推动制定非存款类放贷组织条例、典当业管理条例等法规。配套出台小额贷款公司管理办法、网络借贷管理办法等规定。通过法律法规明确从事扶贫小额信贷业务的组织或机构的定位。加快出台融资担保公司管理条例。

2015年《政府工作报告》提出，要大力发展普惠金融，让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。（完）

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