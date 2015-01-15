中国去年12月社融规模1.69万亿元 较上年同期多4,413亿

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透上海1月15日 - 中国人民银行周四公布，去年12月社会融资规模为1.69万亿元人民币，比上年同期多4,413亿元，比上月多5,486亿元；当月新增人民币贷款6,973亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。
从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)
(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。