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中国财经 | 2015年 1月 15日 星期四 11:01 BJT

中国去年12月社融规模1.69万亿元 较上年同期多4,413亿

路透上海1月15日 - 中国人民银行周四公布，去年12月社会融资规模为1.69万亿元人民币，比上年同期多4,413亿元，比上月多5,486亿元；当月新增人民币贷款6,973亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，去年全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年同期少8,598亿元。

从结构看，2014年人民币贷款占同期社会融资规模的59.4%，同比高8.1个百分点。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)

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