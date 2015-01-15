中国去年12月社融规模1.69万亿元 较上年同期多4,413亿

中国保监会称支持险资通过基础设施投资计划向PPP项目提供融资

路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。