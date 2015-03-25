中国企业今年来全球股权融资额229亿美元 同比降14%--汤森路透

路透上海3月25日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达229亿美元，较去年第一季下滑13.9%。

ECM市场一般分为首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三项。截止周一，中国企业在A股及海外市场启动的IPO总募资额达到77亿美元，同比下滑10.9%;全球股权增发募资额达143亿美元，同比下滑5.6%;可转债募资额下滑65.9%至9.6亿美元，是2012年以来中国企业发行可转债募资额最低的第一季。

今年来，金融行业在中国企业股权融资活动中占据大头，募资总额达84亿美元，占比达36.5%.

今年第一季，规模最大的三项发行均来自金融行业，包括海通证券(600837.SS)(6837.HK)价值39亿美元的H股增发、恒生银行(0011.HK)配售中国兴业银行(601166.SS)5%股权（价值20亿美元）；以及东方证券价值100.3亿元人民币的A股IPO，这是三年半以来A股市场最大一宗IPO。

今年前三个月，A股IPO市场募资额达74亿美元，同比上升31.2%，这是2011年以来A股IPO募资额最高的第一季。而中国企业海外IPO今年开局疲弱，仅有2.777亿美元，较去年第一季下滑九成。

不过，鉴于一大批实力雄厚的中国企业拟在香港启动新股发行，中国企业海外IPO募资金额未来有望获得提升，其中包括广发证券(000776.SZ)即将在港交所启动的首次公开发行，预计其募资金额将高达30亿美元。

今年以来，在中国企业股权融资案的承销商中，瑞银UBSG.VX、高盛(GS.N)和光大证券(601788.SS)夺得前三名，瑞银参与海通证券增发H股、ST仪化(600871.SS)增发及东兴证券(601198.SS)A股IPO等多项融资交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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