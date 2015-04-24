中国私募公司债实行负面清单管理 融资平台和违约发行人禁入

路透上海4月24日 - 中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。

负面清单一共列举了11类发行人，包括地方融资平台；已发行的公司债券或者其他债务有违约或迟延支付本息的事实，仍处于继续状态的发行人；国土资源部等部门认定的存在“闲置土地“、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为的房地产公司；典当行；未满足相关条件的小贷公司等。

中证协明确，承销机构项目承接不得涉及负面清单限制的范围；负面清单将至少每半年进行一次评估，也可以不定期进行评估。

中证协同时公布了私募公司债的备案管理办法，明确了私募公司债备案的相关程序和要件，并明确备案不代表合规性审查等内容。

中国证监会今年初出台新的《公司债券发行与交易管理办法》，除将公司债的发行人范围从上市公司扩展到非上市公司外，对非公开发行公司债也作了相关规定，明确非公开发行公司债仅面向合格投资者发行，同时应当在发行完成后五个工作日内向证券业协会备案。(完)

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(发稿 徐永；审校 张喜良)

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