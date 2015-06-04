5月银行理财产品发行数量环比降16% 收益率将持续下降-融360

路透北京6月4日 - 据融360监测的数据显示，火爆的股市、基金市场分流银行理财资金，5月份银行理财产品发行数量和收益率均环比下降。长期来看，预计银行理财产品收益率将维持下降趋势，同时发行量和发行规模增幅将减缓。

根据融360发布的最新报告显示，5月份银行理财产品发行数量环比下降16%，平均年化收益率为5.22%，环比微降。同时因流动性较差，且在降息背景下，银行更倾向于发售短期理财产品，三个月内理财产品占比逾5成，非保本浮动收益类理财产品占比逾6成。

“一旦银行下调理财产品收益，将会有更多的客户弃银行投股市或其它理财市场。”报告预计：“不过银行理财产品客户基础很大，比互联网金融产品安全度高，因此仍具有一定优势。预计6月份理财产品发行量将保持相对稳定。”

但收益率方面，股市火爆难敌货币宽松致理财产品收益下滑的影响。融360理财分析师认为，6月份银行理财产品收益或将继续小幅下降。

报告并称，长期来看，银行理财收益率将维持下降趋势。同时，在互联网理财产品不断涌出，投资渠道大幅增加的情况下，银行理财产品发行量和发行规模增幅将减缓。（完）

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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