5月银行理财产品发行数量环比降16% 收益率将持续下降-融360

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京6月4日 - 据融360监测的数据显示，火爆的股市、基金市场分流银行理财资金，5月份银行理财产品发行数量和收益率均环比下降。长期来看，预计银行理财产品收益率将维持下降趋势，同时发行量和发行规模增幅将减缓。
根据融360发布的最新报告显示，5月份银行理财产品发行数量环比下降16%，平均年化收益率为5.22%，环比微降。同时因流动性较差，且在降息背景下，银行更倾向于发售短期理财产品，三个月内理财产品占比逾5成，非保本浮动收益类理财产品占比逾6成。
“一旦银行下调理财产品收益，将会有更多的客户弃银行投股市或其它理财市场。”报告预计：“不过银行理财产品客户基础很大，比互联网金融产品安全度高，因此仍具有一定优势。预计6月份理财产品发行量将保持相对稳定。”
但收益率方面，股市火爆难敌货币宽松致理财产品收益下滑的影响。融360理财分析师认为，6月份银行理财产品收益或将继续小幅下降。
报告并称，长期来看，银行理财收益率将维持下降趋势。同时，在互联网理财产品不断涌出，投资渠道大幅增加的情况下，银行理财产品发行量和发行规模增幅将减缓。（完）
(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。