中国发改委：引导民资投入新兴产业 鼓励企业多渠道融资

路透北京6月5日 - 为加大发挥战略性新兴产业对稳增长、调结构的支撑作用，中国国家发改委日前表示，引导社会资本更多投入新兴产业，制定引导银行业金融机构加大支持力度的政策措施，支持相关企业通过上市、发债、众筹等方式融资。

发改委网站刊登的新闻稿并显示，加快设立国家新兴产业创投引导基金，进一步完善政府绿色采购政策，落实和完善研发费用加计扣除及高新技术企业认定政策。

“分业施策，在重点领域出台针对性政策措施，大力推动创新药物审评审批、低空空域开放、宽带业务向民间资本开放、政府数据开放等改革，制定发布电动汽车充电设施等发展规划。”发改委称。

发改委并表示，要培育新增长点，加快实施信息惠民、智能制造等一批战略性新兴产业重大工程。围绕京津冀和长江经济带等重大区域发展战略，开展战略性新兴产业区域集聚试点；加强重点国家新兴产业领域国际合作，研究部署一批“一带一路”重大项目。

据发改委数据显示，一季度战略性新兴产业27个重点行业累计营业收入同比增长11.1%。其中，工业部分营收增长10.1%，增速是工业总体增速的五倍，并比去年同期增速高0.4个百分点。

不过该产业仍然面临体制机制束缚和融资难融资贵等问题，且产业链不完善阻碍产业升级，目前相当部分产业领域原材料和零部件对国外依赖度较高。

“在宏观经济下行压力不断加大的背景下，2015年一季度战略性新兴产业实现稳定增长，产业发展趋势较为乐观，下一步发展后劲较足，但体制机制束缚，融资难融资难等问题仍然较为突出。”发改委表示。

发改委新闻稿援引数据称，战略性新兴产业领域调查企业一季度投资景气指数仅为117，比上季度下降4.9，侧面反映出企业融资难度加大。

发改委指出，创新型中小企业共同特点是轻固定资产，从而难以从银行获得抵押贷款。这一方面需要研究完善银行风险管控政策，同时通过知识产权质押贷款等方式促进间接融资；另一方面需要进一步完善直接融资体系，改变目前企业直接融资比重较低局面。

新闻稿并透露，发改委将出台战略性新兴产业用地和用海政策，编制战略性新兴产业“十三五”发展规划。

中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。（完）

参看新闻稿全文，请点选发改委网站：here

(发稿 王蕾；审校 侯向明/曾祥进)

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