中国发改委：引导民资投入新兴产业 鼓励企业多渠道融资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 为加大发挥战略性新兴产业对稳增长、调结构的支撑作用，中国国家发改委日前表示，引导社会资本更多投入新兴产业，制定引导银行业金融机构加大支持力度的政策措施，支持相关企业通过上市、发债、众筹等方式融资。
发改委网站刊登的新闻稿并显示，加快设立国家新兴产业创投引导基金，进一步完善政府绿色采购政策，落实和完善研发费用加计扣除及高新技术企业认定政策。
“分业施策，在重点领域出台针对性政策措施，大力推动创新药物审评审批、低空空域开放、宽带业务向民间资本开放、政府数据开放等改革，制定发布电动汽车充电设施等发展规划。”发改委称。
发改委并表示，要培育新增长点，加快实施信息惠民、智能制造等一批战略性新兴产业重大工程。围绕京津冀和长江经济带等重大区域发展战略，开展战略性新兴产业区域集聚试点；加强重点国家新兴产业领域国际合作，研究部署一批“一带一路”重大项目。
据发改委数据显示，一季度战略性新兴产业27个重点行业累计营业收入同比增长11.1%。其中，工业部分营收增长10.1%，增速是工业总体增速的五倍，并比去年同期增速高0.4个百分点。
不过该产业仍然面临体制机制束缚和融资难融资贵等问题，且产业链不完善阻碍产业升级，目前相当部分产业领域原材料和零部件对国外依赖度较高。
“在宏观经济下行压力不断加大的背景下，2015年一季度战略性新兴产业实现稳定增长，产业发展趋势较为乐观，下一步发展后劲较足，但体制机制束缚，融资难融资难等问题仍然较为突出。”发改委表示。
发改委新闻稿援引数据称，战略性新兴产业领域调查企业一季度投资景气指数仅为117，比上季度下降4.9，侧面反映出企业融资难度加大。
发改委指出，创新型中小企业共同特点是轻固定资产，从而难以从银行获得抵押贷款。这一方面需要研究完善银行风险管控政策，同时通过知识产权质押贷款等方式促进间接融资；另一方面需要进一步完善直接融资体系，改变目前企业直接融资比重较低局面。
新闻稿并透露，发改委将出台战略性新兴产业用地和用海政策，编制战略性新兴产业“十三五”发展规划。
中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。（完）
参看新闻稿全文，请点选发改委网站：here
(发稿 王蕾；审校 侯向明/曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。