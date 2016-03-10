中国上市公司闲置资金理财升温 小天鹅拟投60亿进行委托理财

路透上海3月10日 - 今年来，中国上市公司利用闲置资金进行投资理财不断增多。家电生产企业--无锡小天鹅股份有限公司(000418.SZ)(200418.SZ)周三晚间公告，拟投入至多60亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，创下今年来上市公司理财金额之最。

公告称，可委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

周三晚，还有一些公司宣布闲置资金理财计划。例如刚完成首次公开发行（IPO）并上市的海天味业(603288.SS)公告称，拟投入不超过26亿元用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的固定收益类或低风险类短期理财产品；深信泰丰(000034.SZ)则宣布，在不超过20亿元的额度内，利用自有闲置资金投资理财产品和信托产品。

据证券时报周四报导统计，从年初至本周三，发布购买理财产品的公告多达500余份，涉及上市公司200多家；而2015年有582家上市公司购买各种理财产品，金额近5,000亿元。

国内外经济环境不好，国内大多数企业的投资热情不高，大量资金闲置，这或许是诸多上市公司热衷于闲钱理财的原因。（完）