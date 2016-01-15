中国去年12月社会融资规模增量为1.82亿元 较上年同期多2,477亿

路透上海1月15日 - 中国人民银行周五公布，去年12月社会融资规模增量为1.82万亿元人民币，比上月多7,927亿元，比上年同期多2,477亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，2015年全年社会融资规模增量为15.41万亿元，比上年少4,675亿元，其中去年对实体经济发放的人民币贷款增加11.27亿元，同比多增1.52万亿元。