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中国财经 | 2016年 1月 15日 星期五 10:14 BJT

中国去年12月社会融资规模增量为1.82亿元 较上年同期多2,477亿

路透上海1月15日 - 中国人民银行周五公布，去年12月社会融资规模增量为1.82万亿元人民币，比上月多7,927亿元，比上年同期多2,477亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，2015年全年社会融资规模增量为15.41万亿元，比上年少4,675亿元，其中去年对实体经济发放的人民币贷款增加11.27亿元，同比多增1.52万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 here

(发稿 吴芳/边竞；; 审校 杨淑祯)

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