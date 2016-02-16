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中国财经 | 2016年 2月 16日 星期二 10:10 BJT

中国1月社会融资规模增量为3.42万亿元 较上年同期多1.37万亿

路透上海2月16日 - 中国人民银行周二公布，1月社会融资规模增量为3.42万亿元人民币，比上月同期多1.61万亿元，比上年同期多1.37万亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1月对实体经济发放的人民币贷款增加2.54万亿元，同比多增1.07万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 here

(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)

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