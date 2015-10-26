综述：“双降”后中国金融市场反应温和 资产荒料巩固大盘缓升格局

路透上海10月26日（作者 林琦） - 中国最新的降息降准如预期般出台，国内金融市场反应温和：股市成功化解获利盘和套利盘的压力后小幅收高，整体信号偏强；债市热度延续，收益率明显下滑，而央行汇市维稳令人民币跌势有限。

目前股市多空分歧较大，短线操作仍占主导，但无风险利率继续下行将令“资产荒”加剧，抄底资金将逢低入场。因此分析师大多已不再过度看空短期股市，未来大盘预计会延续近期的缓慢升势。

“现在国内是资产荒，没有其他好资产可买，双降只能令风险偏好上升。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，原本大家预期双降利好兑现，今天将有不小的获利抛压，但实际上大盘顶住了压力，今天基本保持温和上涨之势，发出相对强势的信号。

他说，近阶段股市的利好因子较多，例如降息令无风险利率在下降，中国加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）成为大概率事件，本周召开的中共十八大五中全会或许有提振经济的新措施，而新的利空因素却不多，股市的大环境正转暖。

中国央行上周五晚间宣布，自上周六（24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是自去年11月以来中国连续第六次降息。

中国股市沪综指周一收报3,429.581点，涨17.147点或0.50%，创下逾两个月收盘新高。而沪深300期指主力11月合约CIFX5收报3,470.2点，涨0.53%，但与现货仍保持逾100点的贴水，显示市场上的谨慎气氛仍没有明显改观。

中国双降消息亦令周边股市大多受到提振，亚洲股市周一接近全部收复8月中国人民币意外贬值以来的全部跌幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%,日股、韩股及台股均出现上涨，不过香港恒生指数.HSI在获利盘压力下出现高开低走，收跌0.15%。

在债市方面，国内银行间市场现券收益率和利率互换(IRS)周一均有下行。IRS下降约10个bp，而10年国开债收益率下降5-6个bp。而人民币汇率走势相当平稳，“双降”引起的做空情绪遭遇中共十八届五中全会今日开幕的消息对冲，汇价窄幅平稳震荡。

中信证券固定收益部最新市场周报称，受中国降准降息影响，前期盘整的资金利率或将平台式下移，收益率仍将有一定下行空间，中短端产品风险较小，后续期限利差的压缩或将给长端收益率下行带来机会，交易型机构可适当择机参与。

**上升行情展开较慢**

首创证券分析师邵帅认为，今天大盘维持盘整，主要还是技术上的阻力，包括7-8月份形成的密集成交区及年线（250天线）的阻力区。尽管是双降这种利好，增量资金并不能很快地传导到市场当中，这种情况下大盘尚不具备短期马上突破的条件。

银河证券分析师任承德则指出，由于流动性相当宽裕，以及证监会对场外市场严厉监管驱使部分游资转入场内，现在增量资金正在入场，但入市速度较为缓慢，这预示着未来大盘的走势也将以缓慢的形态展开。

他认为目前大盘已顶破60日均线，接下来就看年线能否被突破。一旦年线破掉，目前大家认为的大盘反弹行情将会升级为中级上升浪。

沪综指60日均线位置为3,398点，而250天均线为3,530点。

“一些短期获利盘或套牢减轻盘，确实会跑出来，不过资金空出来也没地方去，说不定又会冲进来，所以不用过度担心上档抛压。”曹雪峰表示。

国泰君安策略组报告已将沪综指短期目标位上调至3,600到3,700点附近。报告认为，本次双降超市场预期，也打开了市场放松的预期。存量资金风险偏好会进一步放大，市场反弹会加速。接下来的市场仍是由存量资金所主导，体现为对于成长、转型和改革因素的关注。

今日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。

在近期的热点板块方面，中信证券策略团队认为，“双降”难使风格切换到传统的周期和利率敏感性行业。双降将强化投资者对稳增长政策密度，以及流动性宽松力度的预期，这将提升市场整体风险偏好，叠加本周十八届五中全会临近的改革舆情高密度时间窗口，料都将更有利于中小板创业板和主题性行情的深化。

中信证券推荐的短期主线包括：政策支持力度加大且行业景气度上行的主题；三季报业绩超预期的细分领域；受益于“双降”货币搭台后，财政加码的领域。（完）