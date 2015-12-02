保持人民币汇率基本稳定 分类开展金融改革创新试点--中国国务院

路透北京12月2日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，人民币入篮SDR有利于助推人民币逐步国际化进程，并重申中国将坚持有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，有序实现人民币资本项目可兑换。

人民网刊登常务会议新闻稿并称，将选择一批条件成熟的地区分类开展金融改革创新试点，并要加快燃煤电厂升级改造，在全国全面推广超低排放的能耗标准。

以下为具体细节：

**分类开展金融改革创新试点**

--建设浙江省台州市小微企业金融服务改革创新试验区，通过发展专营化金融机构和互联网金融服务新模式、支持小微企业在境内外直接融资、完善信用体系等举措，探索缓解小微企业融资难题。

--在吉林省开展农村金融综合改革试验，围绕分散现代农业规模经营风险、盘活农村产权，对农村金融组织、供应链金融服务、扩大农业贷款抵质押担保物范围、优化农业保险产品等进行探索。

--支持广东、天津、福建自由贸易试验区分别以深化粤港澳合作、发展融资租赁、推进两岸金融合作为重点，在扩大人民币跨境使用、资本项目可兑换、跨境投融资等方面开展金融开放创新试点。

**加快燃煤电厂升级改造**

--在2020年前，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，使所有现役电厂每千瓦时平均煤耗低于310克、新建电厂平均煤耗低于300克。

--对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停，东、中部地区要提前至2017年和2018年达标。

--改造完成后，每年可节约原煤约1亿吨、减少二氧化碳排放1.8亿吨，电力行业主要污染物排放总量可降低60%左右。

--对超低排放和节能改造要加大政策激励，改造投入以企业为主，中央和地方予以政策扶持，并加大优惠信贷、发债等融资支持。

--中央财政大气污染防治专项资金向节能减排效果好的省份适度倾斜。

常务会议还通过关于授权在北京市大兴区、天津市蓟县等试点地区暂时调整实施物权法、担保法有关规定的决定草案，为推进农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点提供法律保障。（完）

欲览详情，请点击人民网链接 here