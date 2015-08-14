中国金融市场一周走势回顾

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Nicky Loh

以下为路透中文新闻为您整理的(8月10日-14日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--本周人民币兑美元即期跌去2.85%，而中间价更是跌去4.38%，均创历史最大单周跌幅，同时周成交超1,500亿美元，亦创历史最大。本周中国央行宣布完善中间价形成机制，并宣布一次性贬值2%，是次改革引发市场巨震，而随后人民币连续大跌亦引全球金融市场剧烈波动；央行为稳定预期，专门召开媒体吹风会，缓解市场恐慌情绪，同时出手稳定汇市，防止价格过分扭曲。中间价新机制的实施，仅引发市场短暂波动，周五汇市重新回归平静。

分析人士认为，经历本轮短促急跌，人民币汇率贬值压力基本释放，偏差矫正基本完成，未来将走向决定权将更多的留给市场。而放开中间价这个人民币定价锚，将其交给市场，这也是人民币汇率市场化改革进程的关键一步。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周重回小幅净投放，规模50亿元人民币。分析人士指出，近期人民币汇率大幅贬值，虽然尚难撼动资金面整体宽松格局，但机构对资金外逃带来流动性收紧疑虑有所升温，公开市场操作意在安抚预期。

他们并认为，宏观数据显示中国经济下行压力不减，虽然央行表态人民币贬值预期不会持续，但仍需观察外汇占款走势。若外汇占款下降过快，将大幅提升降准的可能性；不过，短期出于稳定市场需要，预计为熨平流动性波动，公开市场作为常规工具还将持续。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率随人民币汇率走势大幅波动。人民币意外贬值引发资本外流忧虑，一度令市场产生恐慌性抛盘，收益率快速上行；不过随着汇率转稳，现券修复至接近上周水平。本周资金面总体收敛，回购利率维持小步上升态势，大行减少出资令融资难度增加，若流动性继续收紧，料对短端券种产生压力，不过亦有机构预测央行或采取降准以弥补外汇占款下降产生的流动性缺口，市场判断存分歧。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率变化不大，六个月期票据成交在年息3.80%上下。交易员表示，市场交投略显清淡，成交主要集中在短券品种，足月票因存在跨年因素机构热情不高；人民币大幅贬值导致资金面略显收紧，但并未明显传导至票据市场。他们并称，资金面并不会因为人民币贬值而大幅收紧，而且央行出面维稳亦缓解忧虑，短期内转贴利率尚难打破平稳走势；不过，还需关注央行周末会否有宽松举措出台。

股市:

--当周沪综指.SSEC震荡走升，累计上涨5.91%，为两个月来最大单周涨幅。周一受航运央企合并预期刺激，国企改革题材推动股指大涨逾3%，不过之后人民币汇率突然贬值，令股指涨势受到遏制。随着人民币汇率贬值影响得到消化后，大盘重返升途，沪综指周五收报3,965.64点。

期市：

--沪铜本周累计上涨3.4%，周内创逾三周高位。中国料不会进一步让人民币贬值的预期心理，令国际美元承压，并提振中国铜需求回升的期望。沪铜主力合约SCFcv1周五收报39,250元。

--沪金本周连续第二周上扬，周涨幅5.3%，并触及近一个月高位。美元上涨和人民币贬值可能促使美国推迟升息的预期提振避险情绪，引发金市一波回补空头涨势；不过中国央行表示人民币没有进一步贬值的理由后，人民币汇率反弹，金价涨势因而停滞。沪金主力合约SHAUcv1周五收报232.85元。(完)

(整理 吴芳/张金栋/倪蔚丹/侯向明/吕雯瑾; 审校 杨淑祯)

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