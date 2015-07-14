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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 10:33 BJT

中国6月社会融资规模增量1.86万亿元 比上年同期少376亿--人行

路透上海/北京7月14日 - 中国人民银行周二公布，6月社会融资规模增量为1.86万亿元人民币，比上月多6,219亿元，比去年同期少376亿元；上半年社融规模增量为8.81万亿元，比去年同期少1.46万亿元。

央行数据并显示，其中上半年对实体经济发放的人民币贷款增加6.59万亿元，同比多增8,742亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 边竞/侯向明；审校 杨淑祯)

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