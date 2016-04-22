中国金融市场一周走势回顾

图为上海浦东外滩一景。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的4月18日-4月22日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.18%。本周人民币对美元延续先升后贬的双向波动，而人民币汇率指数则持续走低，显示人民币对一篮子货币有序贬值。周四公布的一季度结售汇数据显示，资本流出有所缓解，这也部分释放了人民币贬值压力。不过对企业的购汇限制依然存在，购汇盘有所减少。料人民币汇率仍将延续区间双向波动态势。

公开市场操作:

--面对中期借贷便利（MLF）集中到期及季度缴税的考验，中国央行公开市场当周净投放规模创单周历史新高，同时MLF不到一周内第二次操作以扶助资金面；从央行政策动向看，保持资金供需基本平衡，并及时抚平时点性波动，仍是其主要意图。

业内人士指出，与去年相比，央行政策取向更偏向稳健而不是适度宽松，这与经济回暖、通胀回升以及金融降杠杆等多重因素相关，因此货币政策也更为倾向被动“补水”而不是主动“放水”，未来一段时间货币政策工具料仍以MLF+逆回购为主要抓手。

他们并认为，外汇占款下降压力虽有缓解，但4月季度缴税等收缩流动性料达数千亿元，加上此前银行体系超额准备金率也只是处于中性水平，若超储率继续下滑资金将进入偏紧状态，而逆回购在高强度操作后存量大幅攀高，后续如何化解面临进一步压力，必要时或仍需降准。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率和利率互换（IRS）总体一路上行，营改增政策实施临近，且流动性持续吃紧，令市场心态谨慎。交易员称，前期营改增（营业税改增值税）等利空因素影响暂缓，本周五收益率盘中震荡持稳，预计短期或在目前平台整理，下一步仍需关注基本面情况和流动性形势。信用债方面，两支城投债提前兑付消息打击市场人气，个别券种收益率上行幅度较大。

票据:

--中国票据市场当周交投依旧不温不火，转贴利率亦变动不大；受缴税及中期借贷便利（MLF）集中到期影响资金持续偏紧，不过货币市场利率特别是中长期资金价格整体尚未出现太大波动，票据利率受影响暂有限。

交易员并指出，上海银监局要求再次对票据业务进行自查，目前自查已近尾声，而此前票据大案发生后，银行对纸票业务已严格加强管理，因此本轮检查对市场整体冲击应该不大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周持续下跌，创近三个月最大单周跌幅。临近上市公司业绩披露期尾声，随着越来越多的负面信息暴露，市场对业绩的担忧有所加剧，导致近期A股持续走弱；同时近期大宗商品市场行情火爆，对股市资金也产生一定分流作用。目前经济基本面稳固，短期市场震荡主要源于投资者情绪的宣泄。

期市:

--上海期交所沪铜当周大幅上扬2.6%，为连续第二周上升，盘中并触及一个半月新高。受油价反弹，中国宏观数据转强提振金属需求前景，再加上美元下跌，铜价连续上涨，而国内螺纹钢为首的黑色系商品暴涨亦提振商品投资者信心。沪铜主力合约周五收报37,970元。

--上海期交所沪金当周大幅反弹近2%，周涨幅为2月下旬以来最大，盘中并触及六周高点。围绕中国经济的乐观情绪推动，美元下跌以及油价反弹等因素，持续推动商品价格反弹，国际银价涨幅更巨，本周涨幅逾6%，触及11个月高点，亦给金价带来提振。沪金主力合约周五收报260.6元。（完）