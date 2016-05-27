中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月23日-27日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周贬值0.25%。多位美联储官员声称加息可能于6-7月进行，让美元升值的预期进一步升温，市场上也一度出现美元流动性紧张的局面，多家商业银行纷纷拆入美元，导致境内美元拆借利率一度高企，美元掉期曲线长短端均在周初显着下滑。随着大行继续提供美元流动性，美元紧张局势有所缓解，掉期曲线亦回调。不过在6月美联储议息会议前，人民币的贬值预期仍将升温，继续考验监管层的的应对之策。

公开市场操作:

--为舒缓缴税及月末因素对资金面的影响，中国央行公开市场当周净投放700亿元人民币，连续两周净投放；结合央行最新表态，当前货币政策维稳基调未改，在为流动性稳定保驾护航的同时，也不会轻易开闸大规模放水，而继续强调精准滴灌。

业内人士认为，除非再现系统性风险，央行仍将慎用降准降息，未来一段时间OMO（公开市场）+MLF（中期借贷便利）+PSL（抵押补充贷款）的“三驾马车”依旧是货币政策工具组合的主力，维稳资金面并为实体经济提供必要的定向扶助。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率窄幅波动。周中关于5月新增贷款走低的消息，一度刺激收益率小幅下行，但谨慎心态下机构很快获利了结，收益率随后亦缓慢回弹。本周资金面维持宽松，但降准降息想象空间有限，央行表态亦强调货币政策保持稳健，趋势性方向难觅，机构交投意愿有限。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率继续窄幅整理。监管层严查票据业务合规性的影响仍在，开票量依旧无明显起色导致票源不足局面未改，但由于资金成本难降，转贴利率也缺乏下行动力。交易员并指出，实体经济不振抑制贷款增速，不少金融机构仍会选择以票充信贷规模，近期票据市场利率料仍低位徘徊。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC本周市场表现整体波澜不惊，权重股的连续护盘令沪综指连续三周在平台上窄幅震荡，短期市场下跌动能逐渐衰减，但反弹动力仍十分有限。本周外围市场强劲反弹，国内汇率在经过又一波贬值后逐渐稳定，下周市场或迎来短暂的反弹期。（完）