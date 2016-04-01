中国金融市场一周走势回顾

图为上海浦东金融区一景。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的3月28日-4月1日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周放量上涨0.79%。因美国经济数据疲软，美联储主席言论亦明显鸽派，国际美元明显承压，人民币乘势连续反弹，与中间价同步刷新三个半月高点。人民币短期料仍将紧跟美元指数走势，若美指阶段反弹，人民币料回吐部分早前涨幅。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周逆回购操作逐日加码，以缓和季末MPA(宏观审慎评估体系)考核首秀造成的资金面紧势；不过，全周仅实现小幅净投放，监管层在维稳同时，仍保持稳健偏中性的政策基调。

分析人士并认为，美联储加息步伐放慢减缓中国货币政策压力，但国内通胀压力不减及经济基本面难言企稳，叠加4月资金面因缴税等扰动仍不乐观，两相权衡之下令宽松政策的出台愈发谨慎，短期预计仍需依赖公开市场、MLF(中期借贷便利)等工具相机操作。

债市:

--中国银行间债市当周现券除周初受经济向好预期和查杠杆消息影响，长债收益率一度上行外，其间虽经历国开行10年新债定位偏低，以及PMI大幅改善等扰动，多数时间变化不大。市场将继续关注更多经济数据，但若配置需求不减，收益率上行空间预计有限。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周持续上行，幅度20-30基点左右。交易员称，季末资金面收紧，同时MPA考核票据资产也在范围之内，致机构出票意愿有增无减，转贴价格本周走升幅度较大；季末不少机构出票腾挪信贷规模，也是导致票据价格攀升重要因素之一；虽然度过季末资金面逐渐恢复平稳，短期票据价格有望下行，但在票据监管力度加大以及票据价格目前吸引力有限影响下，转贴价格下行空间受限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周维持3,000点附近震荡拉锯，期间虽有上冲但动力仍然不足。目前沪综指3,000点之上卖压不减，增量资金入市可能性不大，银行等权重股的反复护盘仅能支撑大盘不跌，无法带动大盘有效上攻；小长假前市场情绪偏谨慎，加之短期流动性有所收紧，指数或以时间换空间的形式运行。

期市:

--上海期交所沪铜当周跌1.6%。因投资人仍担忧全球经济成长及中国需求，铜价本周连续下跌，并一度触及四周新低，不过周五受中国制造业意外扩张以及强劲的美国数据扶助，铜价略有回升，但难以掩盖连续两周的颓势。沪铜主力合约SCFcv1周五收报37,120元。

--上海期交所沪金当周微升0.43%，结束连两周跌势；一季度沪金涨逾13%创最大季度升幅。全球经济成长忧虑打压股市，且美国升息预期降温，美元走跌，促国际金价一季度录得近30年最大季度升幅，沪金亦跟随上扬。沪金主力合约SHAUcv1周五收报257.2元。(完)