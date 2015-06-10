明年起对财政存量资金较大地区压缩下年预算规模--中国国务院

路透北京6月10日 - 中国国务院周三召开常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用。决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模。

中国政府网公布的会议新闻稿并显示，对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹用于重点建设。不足两年的结转资金，要加快预算执行，也可按规定用于其他急需领域。

“建立动态调整机制，对项目预算执行慢的，同级财政可按一定比例收回用于其他方面，...将尚未使用的地方政府存量债务资金纳入预算管理，与新增债务资金统筹使用。”会议称。

会议并确定，建立跨年度预算平衡机制，在水利、社保等领域开展滚动财政规划试点；同时清理整合专项转移支付，将资金分配、项目确定权交给地方，并加强资金统筹协调，避免重复安排支出和固化投向。

同时，对政府性基金和专项收入实行目录清单管理，加大政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用力度。

此外，为释放消费潜力、促进消费升级，会议决定将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。

“审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家、批准一家，...更好发挥消费对经济增长的拉动作用。”会议指出。

为了促进跨境电子商务健康快速发展，会议还提到，要落实跨境电子商务零售出口货物退免税政策，鼓励开展跨境电子支付，推进跨境外汇支付试点，支持境内银行卡清算机构拓展境外业务。（完）

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(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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