四季度境外对中国金融机构直接投资净流入较上季增长逾两成--外管局

独家：中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。
路透北京3月4日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据显示，2014年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入147.18亿元人民币，较上季度净流入116.79亿元增长逾两成。
同期中国金融机构对外投资提速，时隔三个季度后再次超过境外投资者对中国境内金融机构直接投资额。四季度境内金融机构对境外直接投资净流出197.90亿元，较上季度的净流出3.05亿元大幅增长。
2014年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入518.48亿元，中国境内金融机构对境外直接投资净流出382.55亿元。
按美元计价，2014年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入23.99亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出32.25亿美元；2014年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入84.43亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出62.32亿美元。
此外，存量数据显示：2014年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量7,361.16亿元人民币，中国境内金融机构对境外直接投资存量8,233.30亿元人民币。
按美元计价，2014年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量1,203.00亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资存量1,345.53亿美元。
商务部此前公布数据显示，2014年实际使用外资同比微增1.7%至1,195.6亿美元，对外直接投资则同比增长14.1%至1,029亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站：here
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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