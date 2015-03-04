四季度境外对中国金融机构直接投资净流入较上季增长逾两成--外管局

独家：中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息

路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。