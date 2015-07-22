中国平安旗下普惠金融业务整合完成 成国内最大消费金融公司

路透上海7月22日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周三宣布，旗下普惠金融业务集群的组织架构和业务模式的整合已完成。以业务规模计，平安普惠成为中国最大的消费金融公司，并致力打造国际领先的消费金融公司。

据公司新闻稿，平安普惠业务群包括国内最大P2P网贷平台陆金所、中国最大远程贷款服务平台平安直通及国内线下消费信贷领先者平安易贷等多块业务，韩国籍的平安高管赵容奭（Y.S.CHO）出任该业务群的董事长兼首席执行官（CEO），其曾经先后任职于汇丰和花旗等国际金融企业。

赵容奭指出，整合后的平安普惠，有机结合了陆金所P2P业务平台、平安直通的线上能力和平安信保强大的线下能力，“客户无论在何时何地，不论短期融资还是长期融资，不论线上还是线下，不论贷款还是投资，都能够享受到简单快捷的金融服务。”

截止7月，平安普惠已开发了业主贷、车主贷、寿险贷等12种无抵押产品，房抵贷、安业贷等五种有抵押产品和生意贷、标准担保等六种中小企业贷款产品。其中，作为主打产品之一的平安i贷，借助大数据分析和人脸识别等新技术，令线上贷款提速，最快6分钟即可贷款到账。

截至目前，平安普惠员工总数接近3万名，累计客户数约200万人，贷款余额已超700亿元人民币，门店数近700个，覆盖全国131个城市。

对于公司的未来和发展目标，赵容奭表示，预计到2018年，平安普惠线上营销惠及人群将达到2,000万，线下营销将至少覆盖500万人群，总计覆盖人群将达到2,500万。而同期，贷款余额将达到5,000亿元级别，并将全面实现互联网化，80%的客户将通过线上完成贷款全流程服务。

此外，对投资人而言，未来平安普惠将构建品类齐全的消费贷款服务超市，对接P2P平台，提供更丰富的投资选择。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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