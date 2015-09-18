中信证券与厚行金融在O2O理财及大数据等方面展开合作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月18日 - 在与腾讯(0700.HK)、金融界(JRJC.O)等合作后，中国最大的券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)与互联网金融公司厚行金融将尝试在O2O（线上线下）理财、大数据营销等方面展开合作，这成为其拓展互联网金融渠道的最新布局。
中信证券经纪业务发展与管理委员会执行总经理王国庆表示，厚行金融在互联网金融方面具有行业领先的技术研发实力。中信证券将借助该平台及其技术研发能力，打造专属的互联网金融平台，促进企业资源的全面整合。
据他介绍，双方合作将体现在三方面，首先是中信证券在厚行金融的8518理财平台上打造专属理财频道，由中信证券理财师提供在线理财服务；其次是借助厚行金融在理财客户的技术分析能力，中信证券可对不同类型客户提供更个性化的营销方案；第三，双方线下网点和人员将进行资源共享。此次合作将先在江苏和安徽两省先试点。
“这是我们探索互联网金融的新路...迎接资本管理和资产管理时代的到来。”王国庆表示。
前两年中信证券已开始积极探索互联网金融发展之路，例如2013年接入腾讯自选股APP（应用软件），去年结盟金融界、证券之星等网站，推出“证券通”，为用户提供资讯解读、在线开户、实盘交易等服务。
厚行金融旗下8518理财平台是国内首家服务于独立理财师和投资者的O2O理财平台，其希望通过移动互联网、人工智能、大数据等新技术颠覆传统金融行业规则，为理财师打造一个从业、创业平台。
“我们希望将理财师从网点中拉出来，让客户更方便地找到理财师。”厚行金融董事长李林表示，不过基于分业监管规则，目前每家券商的理财师只能销售自己公司的产品，在线上提供咨询和服务，线下签约和缴款。
目前厚行金融已拥有约100万理财会员和逾800名理财师，涵盖近400家金融机构，提供8,000多款理财产品。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。