中国通过伊斯兰金融扩大海外经济影响力

资料图片：阿联酋迪拜金融市场内相互交谈的投资者们。 REUTERS/Jumana El Heloueh

路透悉尼9月22日（记者 Bernardo Vizcaino） - 随着中资银行加强与穆斯林国家的合作以及中资企业开始利用海外伊斯兰资金，伊斯兰金融越发成为中国扩大海外经济影响力的渠道。

中国只有2,000万左右的穆斯林，没有理由在国内发展伊斯兰金融。但在海外参与伊斯兰金融则有充足的理由。

中国希望通过“一带一路”战略加强与亚洲国家的贸易联系。该网络将包括世界主要的伊斯兰金融中心--中东和南亚，那里遵从伊斯兰教的资产占银行总资产的比例高达四分之一。

“在‘一带一路’的带动下，（中国）国企和民企现在更加愿意开发伊斯兰金融，”咨询公司Shariah Advisory Group亚太负责人Ben Ping Chung Cheung表示。

该公司正在协助海航集团融资1.5亿美元购买船只，这笔交易可能成为大陆企业首次通过伊斯兰金融获得融资。Cheung指出，海航还计划发行离岸伊斯兰债券。

Cheung表示，山东一个高铁项目也在考虑发行伊斯兰债券融资高达300亿元。如果成功，这将是发行规模最大的伊斯兰债券之一。困难仍是存在的，探讨仍处于初步阶段，而且会面临来自国内银行的激烈竞争。

7月，新加坡顾问公司Silk Routes Financials称，四川发展（控股）有限责任公司下属企业要求该公司提供伊斯兰金融方面的建议。

“显然有一些势头，这是中国和海湾国家增长中的巨大贸易联系的结果，”迪拜Linklaters律师事务所合伙人Jonathan Fried说道。

这些计划是富有雄心的，中资企业在利用伊斯兰金融方面眼下要学的还很多。伊斯兰金融禁止支付利息，使用的形式也比可能传统金融更为复杂。

伊斯兰投资者拥有很多资金购买美元计价的伊斯兰债券，但往往倾向于投资评级最高的发债人。

“如果伊斯兰债券使发债成本更低，那就会有吸引力，中国很多企业显然处在恰当的行业和恰当的结构中，”惠誉北亚行业负责人Kalai Pillay表示。

在政府层面，中国参与伊斯兰金融可能主要通过亚投行。亚投行已经与沙特伊斯兰开发银行探讨伊斯兰金融。

伊斯兰金融可能有助于亚投行有别于世界银行及亚洲开发银行。

中国国有银行已经在提升其在海湾国家的影响力。过去一年里，中国农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)和中国工商银行发行了在NASDAQ Dubai上市交易的传统债券。

“下一步将是中资企业发行伊斯兰债券，由这些银行协助和联合管理，”Fried说道。（完）