中国光大集团完成股份制改革 将引进战投并择机整体上市

路透北京12月8日 - 中国光大集团股份公司周一在北京正式成立。该公司董事长唐双宁表示，光大集团将适时引进战略投资者，并择机整体上市。

据新华社报导，这标志着历时11年的光大集团改革重组已经完成。新成立的光大集团股份公司由财政部和中央汇金公司共同发起，财政部持股比例44.33%，汇金公司持股比例55.67%。

“方案的落实标志着光大成立30多年来的历史遗留问题、影响集团生存发展的所有关键问题，特别是体制不顺、债务包袱、发展后劲三大问题，都将得到彻底解决。”光大集团表示。

重组改制后，新股份公司将承继原中国光大（集团）总公司全部资产、负债、机构和人员。

目前光大集团管理资产总额达3万亿元人民币，年利润420亿元，业务涵盖银行、证券、保险、资产管理、信托、投行、基金、期货、金融租赁、环保新兴产业及其他实业领域。旗下上市公司包括光大银行(601818.SS)(6818.HK)、光大证券(601788.SS)、光大控股(0165.HK)和光大国际(0257.HK)等。(完)

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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