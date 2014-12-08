中国光大集团完成股份制改革 将引进战投并择机整体上市

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月8日 - 中国光大集团股份公司周一在北京正式成立。该公司董事长唐双宁表示，光大集团将适时引进战略投资者，并择机整体上市。
据新华社报导，这标志着历时11年的光大集团改革重组已经完成。新成立的光大集团股份公司由财政部和中央汇金公司共同发起，财政部持股比例44.33%，汇金公司持股比例55.67%。
“方案的落实标志着光大成立30多年来的历史遗留问题、影响集团生存发展的所有关键问题，特别是体制不顺、债务包袱、发展后劲三大问题，都将得到彻底解决。”光大集团表示。
重组改制后，新股份公司将承继原中国光大（集团）总公司全部资产、负债、机构和人员。
目前光大集团管理资产总额达3万亿元人民币，年利润420亿元，业务涵盖银行、证券、保险、资产管理、信托、投行、基金、期货、金融租赁、环保新兴产业及其他实业领域。旗下上市公司包括光大银行(601818.SS)(6818.HK)、光大证券(601788.SS)、光大控股(0165.HK)和光大国际(0257.HK)等。(完)
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。