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时事要闻 | 2016年 1月 5日 星期二 14:55 BJT

宁夏银川一公交车今晨突然起火 目前已造成17人遇难

路透北京1月5日 - 宁夏一辆公交车周二清晨突然起火，目前已造成17人遇难，官方媒体报导称，警方已经对犯罪嫌疑人开展追捕。

今日7时许，银川市公交公司301路公交车由贺兰县天骏花园开往银川火车站途中，在109国道金盛国际家居广场门口突然发生火灾。

报导指出，嫌疑人马永平有重大作案嫌疑，其名下有三辆车；警方正在对嫌疑人和车辆进行查缉。

警方仍在进行调查，官方媒体并未提到起火案的可能动机。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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