宁夏银川一公交车今晨突然起火 目前已造成17人遇难

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月5日 - 宁夏一辆公交车周二清晨突然起火，目前已造成17人遇难，官方媒体报导称，警方已经对犯罪嫌疑人开展追捕。
今日7时许，银川市公交公司301路公交车由贺兰县天骏花园开往银川火车站途中，在109国道金盛国际家居广场门口突然发生火灾。
报导指出，嫌疑人马永平有重大作案嫌疑，其名下有三辆车；警方正在对嫌疑人和车辆进行查缉。
警方仍在进行调查，官方媒体并未提到起火案的可能动机。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。