中国首批18只资管产品在上证所挂牌

路透上海9月9日 - 在上月发布资产管理产品可公开挂牌转让的规定后，上海证券交所近日刊登首批挂牌的18只资管产品的名单，其中16只是来自基金子公司的专户产品。

民生加银资产管理旗下有九只产品上榜，包括民生保腾A类、B类和C类产品。此外还包括了中信信诚资产管理、招商财富资产管理、嘉实资本管理、华夏资本管理的七只产品。

另外，中信证券(600030.SS)(6030.HK)的量化对冲1号集合资产管理计划和广发证券(000776.SZ)的恒定3号张化机定向增发集合资产管理计划亦在首批挂牌之类。

上海证券报周一引述业内人士评论称，近期融资类的资产管理计划规模增长较快，券商资管处于大集合停发、公募基金资格未普及的空窗期，纷纷加大了对融资类小集合产品的发行力度。而基金专户受益于灵活的发行方式，历来在融资类业务中游刃有余。但融资类资管计划投资项目的属性决定了这些资产管理项目需要设置较长的锁定期，以避免管理人出现流动性风险。

“较长的锁定期对此类产品的营销发售必然有不利影响，而在交易所挂牌则可以为此类产品提供流动性的有益补充。”一位券商资管人士这样表示。

上证所8月19日发布相关规定，目前资管计划转让份额将采取协议转让方式进行，投资者应当通过资产管理机构向上证所提交转让申报，申报可以通过书面方式或互联网自助等方式进行。

虽然上证所未对参与转让的投资者作出明文规定，只是泛泛规定，资产管理机构应当建立健全投资者适当性管理制度。不过据上证报报导，在实际操作中，资管机构仍有所保留。民生加银资产管理公司就提示，目前其挂牌产品只开放机构投资者之间计划份额转让服务，尚未开放自然人投资者之间份额转让服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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