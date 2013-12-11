中国首批同业存单周四面世 吸引力料有限（更新版）

* 五家银行周四将发首批同业存单

* 总额至多190亿元，期限一、三、六个月

* 收益率定位偏低，市场吸引力有限

* 发行人互持及尝鲜需求料成主导

* 周五或还将有五家银行启动发--交易员

(新增市场评论和细节)

路透上海12月11日 -临近年底，中国同业存单终于呱呱落地。工农中建四大国有银行和国开行周四将首批成行，不过收益率定位偏低，除发行人之间互持，并吸引一些“尝鲜”需求外，料市场吸引力有限。

刊登在上海清算所网站的公告显示，明日五家银行首批同业存单计划发行规模至多190亿元人民币，期限包括一个月、三个月和六个月；除了农业银行(601288.SS)(1288.HK)采用招标发行外，其余都是报价发行。其中三个月期品种发行价为98.734元。

“这个利率肯定是低，跟回购利率比都低，更不要说跟线下利率比，“北京一大型银行交易员表示，”这个类同存嘛，只能跟线下利率比，确实低不少。”

她并谈到，不过同业存单跟线下同业存款比也有一些优势，可质押，流动性会好；跟信用债比，资本占用低，所以都要综合来看，“也没发多少量，就这个利率先发呗，国家层面在推，要顺势而为。”

若以此次同业存单公告中的计息基准360天计算，中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)报价发行的三个月同业存单的参考收益率均为5.13%；而以365天计息基准，三个月品种的参考收益率为5.20%。而三个月Shibor最新则报5.3320%，较上日微跌0.60个基点（bp），为连涨六日后首次回落。

据交易员介绍，目前银行间市场回购交易的年度计息基准为365天，而同业存款和同业拆借则是以360天为计算基准。

北京另一大型银行交易员则称，同业存单既有同存属性，也有债券属性，机构认识分歧挺大，利率受指导。现在的利率偏低，肯定不是市场化的，明天发行的机构，比较偏于看重债性，投资方肯定是希望偏同存。

“明后天发完也就差不多了，(发行量)300-500亿的样子，重点是今年发出来。”他表示。

据一银行交易员透露，周五还将有另外五家银行计划发行同业存单。

四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行、中国银行、建设银行。

以下为首批同业存单的发行公告细节：

工行 农行 中行 建行 国开行

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计划发行量(亿元) 30 至多30 50 50 30

期限(月) 1 3 3 3

6

发行方式 报价发行 招标发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 99.5691 -- 98.7340 98.7340 97.4500

发行时间 9:00-16:30 10:00-11:00 9:00-16:30 9:00-15:00 9:30-16:00

起息日 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13

到期日 2014-1-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-6-13

**同业存单与线下价差将逐步收窄**

华北一银行交易员表示，首批同业存单吸引力明显不足，“自己肯定不会拿，这么低的价格。就看领导会不会卖(发行人)面子了。”

“有点低，但我觉得还是有人会关注，毕竟是第一单，”上海一银行交易员表示。

他表示，考虑到目前三个月期同业存款仍在近7%的高位，此次同业存单还略低于同期限Shibor的收益率水平的确偏低，如果与线下同业存款的利差维持高位，不利于同业存单的进一步发展。

他并认为，这么高的价差很难持续下去，“要么过了明年春节以后，同业存款（利率）掉下来，或者同业存单往上修正，(三个月)Shibor也可能跟着继续涨。”

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单应是市场利率定价自律机制成员单位。而目前该机制中仅有10家成员，包括工农中建交五大银行，招行(600036.SS)(3968.HK) 、中信(601998.SS)(0998.HK)、兴业(601166.SS)和浦发(600000.SS)四家股份制银行，以及政策性银行中的国开行。 (完)

参看详情，请点选上海清算所网站(here)

(发稿 边竞/曹巍浩/李宏薇; 审校 林高丽)

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