中国财政部改革记账式国债招标规则 包括招标时间及发行方式等

路透上海1月6日 - 中国财政部于今年增加国债发行期次的同时，亦改革多项招标规则，包括统一记账式招标时间为10:35至11:35，以及将记账式贴现国债招标方式从多重价格招标改为混合式招标等。

“不那么刻板，随行就市，更加人性化了，”北京一银行交易员称，本次招标规则调整是根据此前国债承销商会议中提出的问题做了规范统一，考虑到全年记账式国债供给增加，新规更有利于国债的顺利发行。

中国财政部周二晚发布的2016年记账式国债招标发行规则显示，10年期(不含)以上记账式国债采用单一价格招标方式(即荷兰式招标)，10年期(含)以下采用混合式招标。而此前，一年期(不含)以下记账式国债，即贴现国债招标采用的是多重价格招标方式(美国式招标)。

此外，2016年记账式国债的竞争性招标时间统一为招标日上午10:35至11:35。原先则根据是否属于国债期货可交割国债期限范围为划分，属于可交割券的国债品种招标时间为10:35至11:35，其余为9:30至10:30。

上述交易员称，贴现国债改为混合式招标更为合理，“美国式投低了就低，混合式投低了还能被拉上来加权；对整体利率来说美国式容易拉低中标利率，(承销)团员们肯定不希望这样。”

“统一起来方便啊，”华东一银行交易员则表示，招标时间的统一能避免再出现承销团成员混淆时间而忘记参与。

在混合式招标中，标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期（次）国债票面利率，低于或等于票面利率的中标标位，按面值承销；高于票面利率的中标标位，按各中标标位的利率与票面利率折算的价格承销。标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期（次）国债发行价格，高于或等于发行价格的中标标位，按发行价格承销；低于发行价格的中标标位，按各中标标位的价格承销。

财政部公告显示，2016年记账式国债招标表为变动幅度亦有调整。利率招标时，标位变动幅度为0.01%，与上年一致；价格招标时，91天、182天、1年期、2年期、3年期、5年期、7年期、10年期、30年期国债标位变动幅度分别为0.002元、0.005元、0.01元、0.02元、0.03元、0.05元、0.06元、0.08元、0.18元，除91天之外，其余期限标位变动幅度均加大。

中国财政部此前公布的2016年国债发行计划显示，全年记账式国债供给将全面增加，关键期限记账式国债较上年的49期增至60期，每个期限各发行12期，而全年长期国债发行期数增至六期，上年为两期。(完)

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