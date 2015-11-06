中国财政政策应从财政投资刺激转向为企业减负--央行货币政策委员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩周五表示，中国财政政策需要转向，从财政投资刺激转向为企业减负，如减税或降低社保缴费率等；同时还需加速国企改革推动资源进入市场。
“中国经济出现一些特殊现象，经济增速下行，但实际利率上升，劳动力成本上升，”他在财新峰会上称，“此外，尽管实际利率上升，但全社会资本回报率下降。”
他认为，这与政策扶持部门扩大对市场部门产生挤出效应有关，这导致企业风险上升、债务率升高，解决这个问题需要财政政策转向。
经济增速放缓之际，财政收入增速放缓、而财政支出具有刚性，导致中国的积极财政政策实质上难言积极。财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。（完）
(发稿 李贺; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。