中国1-2月财政收入同比增速继续放缓 债务付息支出增逾17%（更新版）

路透北京3月16日 - 经济下行压力不减，中国1-2月财政收入同比增速低于2015年增速，但楼市回暖带动房地产相关税收大幅增加；支出方面，受高基数效应影响，中央财政支出同比负增长，拖累1-2月全国财政支出增速也有所放缓。

财政部并首次公布债务付息支出，同比增速超过17%。分析师指因可能是预算法修改，导致以往预算外债务“入表”所致，并不意味着地方债务在大幅扩张。

中国财政部周三公布，1-2月全国一般公共预算收入27,385亿元人民币，同比增长6.3%；其中，中央收入同比增长1.6%，地方收入增长10%。

1-2月全国一般公共预算支出21,170亿元，同比增12.0%。其中，中央支出同比下降2.1%，主要是去年同期部分支出拨付较早，基数较高；地方支出同比增长14.9%。

财政部并公布，1-2月债务付息支出551亿元，同比增长17.4%。这是财政部首次公布债务付息数据。

中国财政收支增速走势图 reut.rs/1Vbod3y

九州证券全球首席经济学家邓海清解释称，债务利息的大幅增长和地方融资成本的下降看起来是一个背离，但背后原因应该是预算法修改，导致以前的预算外债务进入预算内，进而预算内的债务利息支出大幅增加，但这并不代表地方政府债务在大幅扩张。

“否则地方债务付息支出按照近20%的速度，五年翻一倍，那肯定完了，”他说。

2015年财政部向地方下达置换债券额度3.2万亿元，主要用于偿还当年到期的地方政府债务本金。财政部副部长张少春去年年底曾介绍称，债务置换实现了对当年到期债务的全覆盖，将被置换的存量债务成本从年平均约10%降至3.5%左右，预计将为地方每年节省利息2,000亿元。

中国财政部部长楼继伟日前指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换，明年恐怕还要做一些。[nL4S16F1D2]

**房地产相关税收增加**

财政部新闻稿显示，受商品房销售回暖带动，1-2月房地产营业税1,160亿元，同比增长20.2%，去年全年为增长8.5%；房地产企业所得税652亿元，增长14%，去年全年为下降3%。

同期，土地增值税693亿元，同比增长15.4%；房产税337亿元，同比增长12.7%。

政府性基金收入方面，1-2月全国政府性基金收入5,698亿元，与去年同期基本持平；全国政府性基金支出3,477亿元，同比下降22.1%。

分中央和地方看，中央政府性基金本级支出同比下降31.9%，主要是铁路建设基金支出同比减少；地方政府性基金相关支出下降21.6%，其中国有土地使用权出让收入相关支出2976亿元，同比下降24.1%。

中国财政部2016年预算报告提出，今年财政赤字目标2.18万亿元，赤字率为3%；全国一般公共预算收入预计15.72万亿元，增长3%；全国一般公共预算支出180,715亿元，剔除地方上年使用结转结余及调入资金后同口径增长6.7%。[nL3S16D05S]

中国2015年全年全国一般公共预算收入同比增长8.4%，同口径增长5.8%；全国一般公共预算支出同比增长15.8%，同口径增长13.17%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年1-2月 6.3 12.0

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）