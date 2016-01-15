中国财政部下达今年地方债置换额度上限 较去年置换规模增加

路透上海1月15日 - 21世纪经济报导周五报导，中国财政部日前已向省级财政部门下达2016年地方存量债务的置换债券额度上限规模，今年的置换债额度上限较去年的发行规模有所增加。 报导并引述财政系统人士表示，今年置换债的发行将有所提前，预计2016年上半年将有大量置换债券发行。

财政部部长楼继伟去年12月表示，截止2014年底的地方政府债务余额是15.4万亿元人民币，除去其中过去已批准发行债券的1.06万亿元，剩余部分（14.34万亿元）准备用三年左右的时间进行置换。2016年及以后年度，省级政府可以在余额限额内发债，借新还旧。

报导指出，地方财政系统在2015年底统计2016年及以后年度债务到期情况，并在2016年年初上报财政部。

“地方先向财政部报一个置换债务的数额，财政部根据全国情况统筹协调，如果有的省份报得多了，财政部就会砍掉一部分，然后再向地方下达具体的置换债券额度上限。”华北一地方债务办负责人表示。

报导还援引西北地区一省份债务办负责人称，今年置换债券额度上限有所增加，增幅也比较大，今年置换债券也可以置换以后年度到期的债务。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

去年财政部先后下达三批共3.2万亿元的地方债置换额度，加上新增一般地方债及专项地方债分别为5,000亿元和1,000亿元，合计3.8万亿元。

中国经济参考报此前引述知情人士称，今年包括一般债券和专项债券在内的新增地方政府债券规模有望达到万亿量级，较去年的6,000亿元人民币明显提升。报导并援引专家预计，今年地方债置换规模有望在去年3.2万亿元基础上进一步提高，全年地方债发行额可能在5-6万亿元。（完）