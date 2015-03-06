财政必须采取扩张策略 以避免经济断崖式下落--楼继伟

路透北京3月6日 - 中国财政部部长楼继伟周五称，中国要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。

他在两会期间举行的新闻发布会上指出，中国今年预算报告赤字率为2.3%左右，但按当年实际收支差额今年赤字率将达2.7%。

他并强调，中国经济下行时清理税收优惠时要根据形势考虑。

对于地方债，楼继伟称，地方债务从总体上看，风险是可控的，“一些局部地区债务比例过高，我们会更为重视。”

他并提到，中国在海外发行人民币国债，主要是为了其他发债实体建立基准。

一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而更有力度的积极财政政策则体现在今年赤字规模和赤字率的双扩大：全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成；赤字率(占GDP比例)2.3%左右，较去年提高0.2个百分点。

国务院总理李克强周四在全国人大会议开幕会上称，中国经济下行压力还在加大，今年困难可能超过去年。中国去年经济增速降至7.4%的24年来最低位，接近7.5%左右的年初目标。(完)

(发稿 沈燕; 撰写 李文科; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。