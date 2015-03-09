中国财政部已下达1万亿元地方存量债务置换额度 降低利息负担

路透上海3月9日 - 尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

财政部新闻发言人日前就提高赤字率和进一步加大支出强度接受采访时表示，“政府债券利率一般较低，匡算地方政府一年可减少利息负担400-500亿元，这既缓解了部分地方支出压力，也为地方腾出一部分资金用于加大其他支出。”

2014年9月下发的《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》要求，积极降低存量债务利息负担。对甄别后纳入预算管理的地方政府存量债务，各地区可申请发行地方政府债券置换，以降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。

本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。

全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿元，负有担保责任债务2.9万亿元，可能承担一定救助责任的债务6.65万亿元。其中地方政府上述三种债务金额依次为10.9万亿元、2.7万亿元和4.3万亿元。

对债市而言，交易员认为，具有相对高收益水平的城投债，部分将被规范化的“市政债”取代，无疑将利好现有城投债。

2015年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。同时增加安排地方政府专项债券1,000亿元纳入地方政府性基金预算管理，不列入一般公共预算。

财政部并称，从2015年起，对地方一般债务比照中央国债实行余额管理，在限额内当年到期债务可以借新还旧，不再采取在发债额中扣抵，仅此一项地方政府增加可用的债务资金1,714亿元，可用于其他急需支出、重点民生支出。

另外，财政部指出，2015年安排财政赤字1.62万亿元，比去年增加2,700亿元，赤字率从去年的2.1%提高到2.3%，是积极财政政策的重要体现。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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