抓紧实施积极财政 灵活有效运用货币政策工具--国务院（更新版）

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路透北京3月18日 - 中国国务院周三明确《政府工作报告》的部门责任和分工，表示要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，帮助企业和基层破解难题，稳定和扩大就业。

国务院常务会议指出，要跟踪分析经济运行新情况，做好政策储备和应对预案，加大定向调控力度，及时预调微调，保持经济平稳增长。

同时，把简政放权、财税金融、投融资等改革推向纵深，更好激发市场活力和潜力。推出减少审批、降低门槛、减税降费等新举措，为大众创业、万众创新清障搭台。

还要抓紧中西部铁路、重大水利、棚户区和危房改造等重点项目建设，围绕改善民生补短板，推动装备走出去和国际产能合作，增添发展新动能。

中国今年政府工作报告将经济增长目标调降至7%左右。国务院总理李克强周日表示，实现这个目标并不容易。但政府运用政策的回旋余地仍较大，“工具箱”里的工具比较多。

周三的国务院常务会议通过《全国农业可持续发展规划》，确定优化农业生产布局，严格保护耕地，稳定粮食播种面积；在稳定家庭经营的基础上，推进多种形式的适度规模经营，提高劳动生产率和产出水平；实施水土资源保护、农业农村环境治理等重大工程。

在保持外贸稳定发展方面，会议称必须加强和改进口岸工作，营造便利高效、公正透明的通关环境，并确定，在现有基础上再取消和下放一批涉及口岸通关及进出口环节的审批事项，全部取消相关非行政许可审批，不得违法设定或变相设定审批。对必要的审批要简化程序、明确标准，承诺办结时限。

同时改进通关服务，提高非侵入、非干扰式查验比例；创新大通关协作机制，加快跨区域、跨部门大通关建设，推进全国一体化通关；优化口岸布局，支持跨境电子商务综合试验区建设。

商务部发言人沈丹阳周二表示，扩大进口仍是今年外贸政策的主要着力点之一，年内会进一步加大力度落实扩大进口和维持贸易平衡的相关措施。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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