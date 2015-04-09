近期将从财政方面对出版融合发展项目给予重点支持--新华网

路透北京4月9日 - 中国新华网周四报导称，近日两部委发文表示，财政方面将于近期通过安排中央文化产业发展专项资金、国家出版基金等方式，分别对列入新闻出版改革发展项目库的融合发展项目和涉及出版融合发展的出版项目给予重点支持。

新华网刊登的“关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见”重点提出，要加大财政政策支持力度，包括要加大中央文化产业发展专项资金支持力度，完善和落实项目补助等措施，更好地与新闻出版改革发展项目库等进行衔接。

意见称，力争用3-5年的时间研发和应用一批新技术新产品新业态，确立一批示范单位、示范项目、示范基地（园区），打造一批形态多样、手段先进、市场竞争力强的新型出版机构，建设若干家具有强大实力和传播力公信力影响力的新型出版传媒集团。

此外，要加大国家出版基金对涉及出版融合发展的出版项目支持力度；继续实施新闻出版业转型升级重大项目，探索将传统出版和新兴出版融合发展纳入重大项目支持范围，突出重点、分步实施、逐年推进等。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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