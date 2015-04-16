中国3月财政收入同比增5.8% 财政支出增长4.4%--财政部

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月16日 - 中国财政部周四发布3月财政收支情况，3月份，全国一般公共预算收入比上年同月增长5.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.2%，增幅比1-2月有所回升，但总体仍延续低增长态势。
3月份，全国一般公共预算支出13,950亿元，比上年同月增长4.4%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.6%。
数据显示，1-3月累计，全国一般公共预算收入36,407亿元，比上年同期增长3.9%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长2.4%。
1-3月累计，全国一般公共预算支出32,815亿元，比上年同期增长7.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长6.9%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。