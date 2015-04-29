版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 29日 星期三 11:21 BJT

中国财政部：2016-2020年中央财政将对页岩气开采企业给予补贴

路透北京4月29日 - 中国财政部周三称，2016-2020年中央财政对页岩气开采企业给予补贴，其中2016-2018年的补贴标准为0.3元/立方米；2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米。

刊登在财政部网站的新闻稿称，中央财政对页岩气开采企业给予补贴，以加快页岩气产业发展，并提升中国能源安全保障能力，调整能源结构和促进节能减排。

“财政部、国家能源局将根据产业发展、技术进步、成本变化等因素适时调整补贴政策。”新闻稿指出。

新闻稿并称，补贴资金按照先预拨，后清算的方式拨付。每年3月底前，页岩气开发利用企业向项目所在地财政部门和能源主管部门提出本年度页岩气开采计划和开发利用数量，并提供上年度资金清算报告以及录井、岩心分析数据、测井等勘探资料；项目所在地财政部门和能源部门审核后逐级上报至财政部和国家能源局。 （完）

更多细节，请点选财政部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐