中国财政部：2016-2020年中央财政将对页岩气开采企业给予补贴

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透北京4月29日 - 中国财政部周三称，2016-2020年中央财政对页岩气开采企业给予补贴，其中2016-2018年的补贴标准为0.3元/立方米；2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米。
刊登在财政部网站的新闻稿称，中央财政对页岩气开采企业给予补贴，以加快页岩气产业发展，并提升中国能源安全保障能力，调整能源结构和促进节能减排。
“财政部、国家能源局将根据产业发展、技术进步、成本变化等因素适时调整补贴政策。”新闻稿指出。
新闻稿并称，补贴资金按照先预拨，后清算的方式拨付。每年3月底前，页岩气开发利用企业向项目所在地财政部门和能源主管部门提出本年度页岩气开采计划和开发利用数量，并提供上年度资金清算报告以及录井、岩心分析数据、测井等勘探资料；项目所在地财政部门和能源部门审核后逐级上报至财政部和国家能源局。 （完）
更多细节，请点选财政部网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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