中国财政部：2016-2020年中央财政将对页岩气开采企业给予补贴

路透北京4月29日 - 中国财政部周三称，2016-2020年中央财政对页岩气开采企业给予补贴，其中2016-2018年的补贴标准为0.3元/立方米；2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米。

刊登在财政部网站的新闻稿称，中央财政对页岩气开采企业给予补贴，以加快页岩气产业发展，并提升中国能源安全保障能力，调整能源结构和促进节能减排。

新闻稿并称，补贴资金按照先预拨，后清算的方式拨付。每年3月底前，页岩气开发利用企业向项目所在地财政部门和能源主管部门提出本年度页岩气开采计划和开发利用数量，并提供上年度资金清算报告以及录井、岩心分析数据、测井等勘探资料；项目所在地财政部门和能源部门审核后逐级上报至财政部和国家能源局。 （完）