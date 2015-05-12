商业健康保险个税优惠政策试点地区含四直辖市等--中国财政部

路透北京5月12日 - 中国财政部周二宣布开展商业健康保险个人所得税政策试点，试点地区包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市全市，个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。

财政部、税总局、保监会联合发布的通知称，为确保商业健康保险个人所得税政策试点平稳实施，拟在各地选择一个中心城市开展试点工作。各省、自治区分别选择一个人口规模较大且具有较高综合管理能力的试点城市。

面对人口老龄化社会加剧和刺激消费扩大内需的现实需要，中国通过税收优惠鼓励购买商业健康保险不失为一举两得的明智之选。该政策的出台也让保险类股大涨。

中国国务院5月6日常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除。

财政部网站刊登的通知要求，各省级财政、税务和保监部门应及时研究制定试点工作实施方案，分别上报省级人民政府确定，并于2015年6月30日前联合上报财政部、税务总局和保监会审核备案。

通知明确，试点地区企事业单位统一组织并为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资薪金，视同个人购买，按上述限额予以扣除。2,400元/年（200元/月）的限额扣除为个人所得税法规定减除费用标准之外的扣除。

通知称，适用商业健康保险税收优惠政策的纳税人，是指试点地区取得工资薪金所得、连续性劳务报酬所得的个人，以及取得个体工商户生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人和承包承租经营者。

符合规定的商业健康保险产品，是指由保监会研发并会同财政部、税务总局联合发布的适合大众的综合性健康保险产品。待产品发布后，纳税人可按统一政策规定享受税收优惠政策，税务部门按规定执行。（完）

欲参看更多细节，请点选财政部官网(szs.mof.gov.cn)。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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