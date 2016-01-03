加快供给侧结构性改革 积极推进财税金融改革--楼继伟

路透北京1月3日 - 中国财政部部长楼继伟周日撰文表示，当前和今后一个时期，要把创新摆在国家发展全局的核心位置，加快供给侧结构性改革。加快推进国企改革、科技体制改革和土地制度改革，积极推进财税金融改革，深化社保制度改革，提高劳动力流动性和劳动力素质，加快新型城镇化和农业现代化发展。

他发表在《求是》杂志上的文章并指出，要全面推进落实财税改革方案，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，税种科学、结构优化、法律健全、规范公平、征管高效的税收制度，以及事权与支出责任相适应的制度，适度加强中央事权和支出责任。

文章指出，要深化利率、汇率改革和健全多层次资本市场体系，大力发展直接融资。允许实体企业、财务公司等组建不同规模、多元化的金融机构，有效解决小微企业融资难问题。尽快修复证券市场功能，提高资本利用效率。大力推广政府和社会资本合作，进一步完善相关法律制度和政策体系。

文章认为，要深化价格改革并加快推进国企改革，减少政府对价格形成的干预，加快推动生产要素市场化改革，健全现代产权制度，完善企业破产退出制度。进一步放开市场准入，调动市场力量增加有效供给。

文章并称，要全面推行国有企业去行政化改革，以管资本为主加强国有资产监管，加快改组组建国有资本投资、运营公司，加快推进垄断行业改革和优化国有经济布局结构，淘汰落后产能，推动企业兼并重组和混合所有制发展，抓紧处置僵尸企业，允许长期亏损、资不抵债企业破产关闭。

文章表示，要研究制定渐进式延迟退休年龄等政策，加快推进养老保险制度改革，建立多缴多得、长缴多得的激励约束机制和更透明易懂的收付制度，在此前提下实现职工基础养老金全国统筹，划拨国有资本充实社保基金，加快发展补充养老保险，建立基本养老金合理增长机制，并与缴费贡献密切挂钩。

在改革医疗保险制度方面，应建立合理分担、可持续的医保筹资机制，研究实行职工医保退休人员缴费政策，建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制，全面实施城乡居民大病保险制度，改革医保支付方式，整合基本医疗保险制度，推进公立医院去行政化改革，建立有序分级诊疗格局。

文章认为，应加快户籍制度改革，适时调整完善劳动合同法，促进农业人口转入非农部门和劳动力自由流动，完善劳资双方公平决定劳动者报酬的机制。建立现代职业教育体系，强化企业、社会办学作用，推进产教融合、校企合作，加大劳动者技能培训。建立健全与受职业教育的劳动人才相适应的专业技术职称评定制度。

文章表示，推进中央财政科技计划管理改革，建立公开统一的国家科技管理平台，政府部门不再直接管理具体项目。实行严格的知识产权保护制度。深化科技成果使用、处置和收益管理改革，实施国家科技成果转化引导基金。

文章建议，同时要鼓励科技人才和科研成果直接进入市场，按科技要素实现价值回报。创新财政支持方式，引入后补助机制，通过市场机制吸引社会资金和金融资本进入技术创新领域，支持加快发展战略性新兴产业。

文章还建议尽快修改国有和集体土地上房屋征收与补偿相关规定，在符合规划和用途管制前提下，鼓励农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股。在具备条件的地方实行地票制，农民宅基地还耕后，集体建设用地指标变为资本，支持引导进城落户农民依法自愿有偿转让土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。

文章认为加快新型城镇化和农业现代化发展是解决城乡二元结构的重要举措。应围绕大中城市圈发展紧凑型城市，增加城市密度，促进土地集约节约利用。以发展大城市为核心，建立重点城市圈；以省会城市为辐射，培育发展若干城市带；以县（市）城区为中心，带动发展中小城镇群。

文章建议建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。改革升级农业补贴政策，减少对农产品市场的扭曲。保障农产品有效供给和口粮安全，通过部分进口解决国内其他粮食需求缺口，实施资源保护修复，扩大农业适度经营规模，培育新型职业农民。（完）