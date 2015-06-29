楼继伟：预计达到中央财政收入目标压力较大 财政政策将加力增效

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月29日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，今年后几个月，受经济下行压力仍然较大等因素影响，预计要达到中央财政收入预算目标压力较大。
财政部网站刊登楼继伟所做“关于2014年中央决算的报告”称 ，下一步要推动积极财政政策加力增效，深入推进财税体制改革，切实加强地方政府债务管理，加大力度推广运用PPP模式，大力推进财政资金统筹使用。
在谈到实施积极财政政策时他指出，既要拉动投资需求，也要减轻企业负担，继续推进结构性减税和普遍性降费。适时推进营改增改革，将不动产纳入增值税抵扣范围，完善消费品进出口相关税收政策。
楼继伟指出继续推进税收制度改革，力争全面完成营改增，研究提出消费税改革方案和消费税暂行条例修订草案，加快推进资源税改革。积极推进环境保护税立法，研究提出个人所得税改革方案，配合做好房地产税立法等工作。
此外进一步规范地方政府债券管理，督促地方将新增债券优先用于棚户区改造等国务院确定的重点项目，解决融资平台公司在建项目后续融资的办法，积极引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造。
研究设立PPP融资支持基金，通过垫付前期开发资金、委托贷款、担保、股权投资等方式，加快PPP项目实施进度，提高PPP项目可融资性。
重点推进项目资金的统筹，抓好科技、教育、农业、节能环保、医疗卫生等重点科目资金的统筹使用。推进各类收入的统筹使用，清理压缩政府性基金和专项收入，实行目录清单管理，从严控制设立收入项目。
楼继伟报告称，去年中央一般公共预算收入64,493.45亿元，为预算的100.2%，比2013年增长7.1%。加上年初从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，使用的收入总量为65,493.45亿元。中央一般公共预算支出74,161.11亿元，完成预算的99%，增长8.3%。
汇总中央和地方决算，2014年全国一般公共预算收支差额13,500亿元，赤字率为2.1%。
财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 宿泱韫/杨淑祯)
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