楼继伟：预计达到中央财政收入目标压力较大 财政政策将加力增效

路透北京6月29日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，今年后几个月，受经济下行压力仍然较大等因素影响，预计要达到中央财政收入预算目标压力较大。

财政部网站刊登楼继伟所做“关于2014年中央决算的报告”称 ，下一步要推动积极财政政策加力增效，深入推进财税体制改革，切实加强地方政府债务管理，加大力度推广运用PPP模式，大力推进财政资金统筹使用。

在谈到实施积极财政政策时他指出，既要拉动投资需求，也要减轻企业负担，继续推进结构性减税和普遍性降费。适时推进营改增改革，将不动产纳入增值税抵扣范围，完善消费品进出口相关税收政策。

楼继伟指出继续推进税收制度改革，力争全面完成营改增，研究提出消费税改革方案和消费税暂行条例修订草案，加快推进资源税改革。积极推进环境保护税立法，研究提出个人所得税改革方案，配合做好房地产税立法等工作。

此外进一步规范地方政府债券管理，督促地方将新增债券优先用于棚户区改造等国务院确定的重点项目，解决融资平台公司在建项目后续融资的办法，积极引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造。

研究设立PPP融资支持基金，通过垫付前期开发资金、委托贷款、担保、股权投资等方式，加快PPP项目实施进度，提高PPP项目可融资性。

重点推进项目资金的统筹，抓好科技、教育、农业、节能环保、医疗卫生等重点科目资金的统筹使用。推进各类收入的统筹使用，清理压缩政府性基金和专项收入，实行目录清单管理，从严控制设立收入项目。

楼继伟报告称，去年中央一般公共预算收入64,493.45亿元，为预算的100.2%，比2013年增长7.1%。加上年初从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，使用的收入总量为65,493.45亿元。中央一般公共预算支出74,161.11亿元，完成预算的99%，增长8.3%。

汇总中央和地方决算，2014年全国一般公共预算收支差额13,500亿元，赤字率为2.1%。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 宿泱韫/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。