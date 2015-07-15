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中国财经 | 2015年 7月 15日 星期三 11:26 BJT

中国6月财政收入和支出均同比增长13.9%--财政部

路透北京7月15日 - 中国财政部公布6月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入15,335亿元，比上年同月增长13.9%，增幅比5月提高8.7个百分点。

6月一般公共预算支出18,814亿元，比上年同月增长13.9%，同口径增长12.5%。

“下半年财政增收压力较大。”财政部称。

1-6月，全国一般公共预算收入79,600亿元，比上年同期增长6.6%，同口径增长4.7%。1-6月累计全国一般公共预算支出同比增长11.8%。（完）

欲览详情，请点选财政部网站 here

(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)

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