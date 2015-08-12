中国7月财政支出大增逾两成 重点支出执行进度加快--财政部（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多数据细节)
路透北京8月12日 - 中国7月全国一般公共预算支出同比增长24.1%，增速连续第二个月大幅提升，主要是加快部分重点支出预算执行进度以及落实调整工资标准。同期全国一般公共预算收入同比增长12.5%。
财政部网站周三公布7月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入14,249亿元，比上年同月增长12.5%，增幅较上月略有下滑。扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长12.1%。
7月全国一般公共预算支出12,732亿元，比上年同月增长24.1%，较前月的13.9%大幅提升，同口径增长22.4%。
“总的看，1-7月全国一般公共预算收入同口径增幅比去年同期回落3.1个百分点，财政收入增长呈中速偏低态势。”财政部表示，加上去年下半年中央财政收入基数抬高较多，今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。
财政部数据显示，1-7月全国一般公共预算收入93,849亿元，比上年同期增长7.5%，同口径增长5.4%。其中，中央一般公共预算收入增长5.8%；地方本级一般公共预算收入增长9%。
支出方面，1-7月全国一般公共预算支出90,020亿元，比上年同期增长13.4%，完成预算的52.5%，比去年同期进度加快0.6个百分点。其中，中央本级一般公共预算支出增长16.6%，地方一般公共预算支出增长12.8%。
中国财政部长楼继伟上月底表示，国内经济下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，加大力度推进重大项目建设、推进财政资金统筹使用以及降税清费力度。
就7月主要收入项目看，营业税同比增长16.1%。考虑营改增收入转移影响增长15.3%，增幅比6月份提高2.7个百分点。分行业看，金融业营业税增长19.5%，主要是资本市场服务、保险等营业税增长较快；房地产营业税增长12.7%，主要受商品房销售回暖带动。
证券交易印花税300亿元，同比增加254亿元，增长5.5倍。
地方税种中，契税、土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税受近月来商品房销售回暖带动，该四项与房地产相关的税收合计当月增长5.3%，增幅比上月回升1.6个百分点。
财政部数据同时显示，中国的政府性基金预算收入和支出延续下滑态势，1-7月累计收入同比下降33.9%，支出下降23.2%。
中国财政收支增速图表 here
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5.0 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2
12月 13.3 1.2
11月 9.1 0.8
10月 9.4 -5.7
9月 6.3 9.1
8月 6.1 6.2
7月 6.9 9.6
6月 8.8 26.1
5月 7.2 24.6
4月 9.2 1.1
3月 5.2 22.3
1-2月 11.1 6
2013年全年 10.1 10.9
11月 15.9 4.1
10月 16.2 21.9
9月 13.4 10.1
8月 9.2 6.5
7月 11 -1.8
6月 12.1 3
5月 6.2 12
4月 6.1 18
3月 6.1 7.2
1-2月 7.2 15.7
2012全年 12.8 15.1
11月 21.9 6.7
10月 13.7 6.7
9月 11.9 16.6
8月 4.2 11.7
7月 8.2 37.1
6月 9.8 17.7
5月 13.1 10.8
4月 6.9 8
3月 18.7 34.7
2012年1-2月 13.1 32.8
2011全年 24.8 21.2
注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦为路透计算。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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