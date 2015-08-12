中国7月财政支出大增逾两成 重点支出执行进度加快--财政部（更新版）

(新增更多数据细节)

路透北京8月12日 - 中国7月全国一般公共预算支出同比增长24.1%，增速连续第二个月大幅提升，主要是加快部分重点支出预算执行进度以及落实调整工资标准。同期全国一般公共预算收入同比增长12.5%。

财政部网站周三公布7月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入14,249亿元，比上年同月增长12.5%，增幅较上月略有下滑。扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长12.1%。

7月全国一般公共预算支出12,732亿元，比上年同月增长24.1%，较前月的13.9%大幅提升，同口径增长22.4%。

“总的看，1-7月全国一般公共预算收入同口径增幅比去年同期回落3.1个百分点，财政收入增长呈中速偏低态势。”财政部表示，加上去年下半年中央财政收入基数抬高较多，今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。

财政部数据显示，1-7月全国一般公共预算收入93,849亿元，比上年同期增长7.5%，同口径增长5.4%。其中，中央一般公共预算收入增长5.8%；地方本级一般公共预算收入增长9%。

支出方面，1-7月全国一般公共预算支出90,020亿元，比上年同期增长13.4%，完成预算的52.5%，比去年同期进度加快0.6个百分点。其中，中央本级一般公共预算支出增长16.6%，地方一般公共预算支出增长12.8%。

中国财政部长楼继伟上月底表示，国内经济下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，加大力度推进重大项目建设、推进财政资金统筹使用以及降税清费力度。

就7月主要收入项目看，营业税同比增长16.1%。考虑营改增收入转移影响增长15.3%，增幅比6月份提高2.7个百分点。分行业看，金融业营业税增长19.5%，主要是资本市场服务、保险等营业税增长较快；房地产营业税增长12.7%，主要受商品房销售回暖带动。

证券交易印花税300亿元，同比增加254亿元，增长5.5倍。

地方税种中，契税、土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税受近月来商品房销售回暖带动，该四项与房地产相关的税收合计当月增长5.3%，增幅比上月回升1.6个百分点。

财政部数据同时显示，中国的政府性基金预算收入和支出延续下滑态势，1-7月累计收入同比下降33.9%，支出下降23.2%。

中国财政收支增速图表 here

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

12月 13.3 1.2

11月 9.1 0.8

10月 9.4 -5.7

9月 6.3 9.1

8月 6.1 6.2

7月 6.9 9.6

6月 8.8 26.1

5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 -1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

1-2月 7.2 15.7

2012全年 12.8 15.1

11月 21.9 6.7

10月 13.7 6.7

9月 11.9 16.6

8月 4.2 11.7

7月 8.2 37.1

6月 9.8 17.7

5月 13.1 10.8

4月 6.9 8

3月 18.7 34.7

2012年1-2月 13.1 32.8

2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦为路透计算。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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