中国财政部：8月财政支出同比续增至25.9% 收入同比增速回落至6.2%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月15日 - 中国财政部周二公布，8月全国一般公共预算支出同比增长25.9%，增速连续第三个月提升，同期全国一般公共预算收入同比增速则降至6.2%。
财政部表示，在财政收入增长放缓的情况下,各级财政部门采取了一系列更加积极的政策措施,大力推进财政资金统筹使用,强化预算执行管理，民生等重点支出得到较好保障。
数据显示，1-8月累计,全国一般公共预算收入103,521亿元,比上年同期增长7.4%,同口径增长5.2%。其中,中央一般公共预算收入增长5.7%；地方本级一般公共预算收入增长8.9。
财政部并称，受PPI持续下降、进口大幅下降、继续实施结构性减税和普遍性降费等因素影响,1-8月累计全国一般公共预算收入同口径增幅比去年同期回落3.1个百分点,财政收入增长呈中速偏低态势。今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。
支出方面，1-8月累计,全国一般公共预算支出102，864亿元,比上年同期增长14.8%。其中,中央本级一般公共预算支出增长18.2%，地方一般公共预算支出增长14.2%。
中国财政收支增速图表：link.reuters.com/jug65w
（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。