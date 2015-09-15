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中国财经 | 2015年 9月 15日 星期二 09:24 BJT

中国财政部：8月财政支出同比续增至25.9% 收入同比增速回落至6.2%

路透北京9月15日 - 中国财政部周二公布，8月全国一般公共预算支出同比增长25.9%，增速连续第三个月提升，同期全国一般公共预算收入同比增速则降至6.2%。

财政部表示，在财政收入增长放缓的情况下,各级财政部门采取了一系列更加积极的政策措施,大力推进财政资金统筹使用,强化预算执行管理，民生等重点支出得到较好保障。

数据显示，1-8月累计,全国一般公共预算收入103,521亿元,比上年同期增长7.4%,同口径增长5.2%。其中,中央一般公共预算收入增长5.7%；地方本级一般公共预算收入增长8.9。

财政部并称，受PPI持续下降、进口大幅下降、继续实施结构性减税和普遍性降费等因素影响,1-8月累计全国一般公共预算收入同口径增幅比去年同期回落3.1个百分点,财政收入增长呈中速偏低态势。今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。

支出方面，1-8月累计,全国一般公共预算支出102，864亿元,比上年同期增长14.8%。其中,中央本级一般公共预算支出增长18.2%，地方一般公共预算支出增长14.2%。

中国财政收支增速图表：link.reuters.com/jug65w

（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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