中国8月财政支出增速创四个月新高 收入增速续降后期压力仍大（更新版）

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路透北京9月15日 - 受重点支出预算执行进度加快提振，中国8月全国一般公共预算支出同比劲增25.9%，创四个月新高；全国一般公共预算收入同比增速则续降至6.2%，财政部并预计今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。

财政部周二公布，8月全国一般公共预算支出12,844亿元人民币。1-8月累计,全国一般公共预算支出102,864亿元，同比增14.8%，完成预算的60%。其中,中央本级一般公共预算支出增18.2%，地方一般公共预算支出增14.2%。

8月全国一般公共预算收入9,671亿元，同比增速6.2%较上月的12.5%明显下滑，主要受国内增值税下降和进口环节税收持续下降等因素影响。1-8月累计，全国一般公共预算收入103,521亿元，同比增7.4%，同口径增长5.2%。其中，中央一般公共预算收入增5.7%；地方本级一般公共预算收入增8.9%。

“受PPI持续下降、进口大幅下降、继续实施结构性减税和普遍性降费等因素影响，1-8月累计全国一般公共预算收入同口径增幅比去年同期回落3.1个百分点，财政收入增长呈中速偏低态势。”财政部称。

财政部并表示，在财政收入增长放缓的情况下，各级财政部门采取了一系列更加积极的政策措施，大力推进财政资金统筹使用，强化预算执行管理，民生等重点支出得到较好保障。

财政部长楼继伟早前出席二十国（G20）财长和央行行长会议时表示，中国将继续实施积极财政政策，预计全年中央财政支出增速在10%左右，高于年初预算财政收入7%左右的增速；中国正通过提高特定国有企业利润上缴比例等方法弥补财政缺口，以保持经济适度增长，支持推进结构性改革。

就8月主要收入项目看，营业税1,228亿元，同比增长21.1%，考虑营改增收入转移影响增长15.2%。分行业看，金融业营业税增长52.9%,主要是资本市场服务、保险等营业税增长较快；房地产营业税增长28.1%，主要受商品房销售回暖带动。

此外，证券交易印花税265亿元，同比增长3.4倍，较前月5.5倍的增幅则有所下滑。

财政部数据并显示，中国的政府性基金预算收入和支出继续呈下滑态势，1-8月累计收入同比降33.8%，支出下降23.1%。

中国财政收支增速图表：link.reuters.com/jug65w

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）

参看详情，请点选中国财政部网站：here

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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