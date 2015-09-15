中国8月财政支出增速创四个月新高 收入增速续降后期压力仍大（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京9月15日 - 受重点支出预算执行进度加快提振，中国8月全国一般公共预算支出同比劲增25.9%，创四个月新高；全国一般公共预算收入同比增速则续降至6.2%，财政部并预计今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。
财政部周二公布，8月全国一般公共预算支出12,844亿元人民币。1-8月累计,全国一般公共预算支出102,864亿元，同比增14.8%，完成预算的60%。其中,中央本级一般公共预算支出增18.2%，地方一般公共预算支出增14.2%。
8月全国一般公共预算收入9,671亿元，同比增速6.2%较上月的12.5%明显下滑，主要受国内增值税下降和进口环节税收持续下降等因素影响。1-8月累计，全国一般公共预算收入103,521亿元，同比增7.4%，同口径增长5.2%。其中，中央一般公共预算收入增5.7%；地方本级一般公共预算收入增8.9%。
“受PPI持续下降、进口大幅下降、继续实施结构性减税和普遍性降费等因素影响，1-8月累计全国一般公共预算收入同口径增幅比去年同期回落3.1个百分点，财政收入增长呈中速偏低态势。”财政部称。
财政部并表示，在财政收入增长放缓的情况下，各级财政部门采取了一系列更加积极的政策措施，大力推进财政资金统筹使用，强化预算执行管理，民生等重点支出得到较好保障。
财政部长楼继伟早前出席二十国（G20）财长和央行行长会议时表示，中国将继续实施积极财政政策，预计全年中央财政支出增速在10%左右，高于年初预算财政收入7%左右的增速；中国正通过提高特定国有企业利润上缴比例等方法弥补财政缺口，以保持经济适度增长，支持推进结构性改革。
就8月主要收入项目看，营业税1,228亿元，同比增长21.1%，考虑营改增收入转移影响增长15.2%。分行业看，金融业营业税增长52.9%,主要是资本市场服务、保险等营业税增长较快；房地产营业税增长28.1%，主要受商品房销售回暖带动。
此外，证券交易印花税265亿元，同比增长3.4倍，较前月5.5倍的增幅则有所下滑。
财政部数据并显示，中国的政府性基金预算收入和支出继续呈下滑态势，1-8月累计收入同比降33.8%，支出下降23.1%。
中国财政收支增速图表：link.reuters.com/jug65w
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5.0 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2 （完）
参看详情，请点选中国财政部网站：here
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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