中国9月财政收入增速略回升 支出增速加快至五个月高点（更新版）

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
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路透北京10月19日 - 中国全国财政收入呈中速偏低增长态势，虽然9月财收同比增速有所回升，但受经济下行压力加大、PPI持续下降等拖累，今年四季度财政收入增长仍面临较大压力。
与此同时，财政稳增长积极推进，中央加强预算执行管理，推动9月财政支出同比增速创五个月最高。
财政部数据周一公布数据显示，9月全国一般公共预算收入10,892亿元人民币，同比增长9.4%；其中，中央和地方收入分别为4,844亿元和6,048亿元，同比分别增长8.1%和10.6%。
“受经济下行压力加大、PPI持续下降以及实行结构性减税和普遍性降费等因素影响，今年四季度中央财政收入增长压力较大，大部分地区财政收入增长也面临较大困难，”财政部网站刊登新闻稿称。
整个1-9月，全国、中央和地方一般公共预算收入同比分别增长7.6%、5.9%和9%；期内全国税收收入同比增长4.3%。
单独9月来看，国内增值税同比下降3.5%，扣除扣除营改增转移收入影响下降4.3%。“增值税下降主要是受工业生产者出厂价格(PPI)持续下降以及扩大营改增范围加大减税力度等因素影响，”财政部称。
企业利润持续下滑，导致9月企业所得税扣除特殊收入划转因素后同比下降4.4%；不过商品房销售回暖，带动房地产营业税同比增长29.3%，和土地相关的契税和土地增值税分别增长10.2%和4.7%。
国家统计局最新公布数据显示，中国三季度GDP同比增速跌破7%，同比增长6.9%，为2009年一季度以来最低季度增速。
**预算执行进度加快**
财政部数据显示，9月全国一般公共预算支出17,799亿元，同比增速进一步加快至26.9%，创五个月高点。
其中，中央支出同比下降2.5%，主要是前几个月加快重点支出预算执行进度，部分资金已提前拨付；地方支出同比增长31.7%，主要得益于政府加强预算执行管理。
整个1-9月，全国财政支出120，663亿元,同比增长16.4%，为预算的70.4%，比去年同期进度加快2.7个百分点。
其中，中央支出18,461亿元，同比增长15.7%，已完成预算的73.8%；地方支出102,202亿元，增长16.6%，完成预算的70%。
政府性基金预算收入方面，1-9月全国政府性基金预算收入27,166亿元，比去年同期下降30.5%；其中，国有土地使用权出让收入同比下降34.7%，相关收入安排的支出同比减少22.4%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5.0 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2 （完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
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