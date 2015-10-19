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中国财经 | 2015年 10月 19日 星期一 10:41 BJT

中国9月财政收入增速略回升 支出增速加快至五个月高点（更新版）

(新增更多细节)

路透北京10月19日 - 中国全国财政收入呈中速偏低增长态势，虽然9月财收同比增速有所回升，但受经济下行压力加大、PPI持续下降等拖累，今年四季度财政收入增长仍面临较大压力。

与此同时，财政稳增长积极推进，中央加强预算执行管理，推动9月财政支出同比增速创五个月最高。

财政部数据周一公布数据显示，9月全国一般公共预算收入10,892亿元人民币，同比增长9.4%；其中，中央和地方收入分别为4,844亿元和6,048亿元，同比分别增长8.1%和10.6%。

“受经济下行压力加大、PPI持续下降以及实行结构性减税和普遍性降费等因素影响，今年四季度中央财政收入增长压力较大，大部分地区财政收入增长也面临较大困难，”财政部网站刊登新闻稿称。

整个1-9月，全国、中央和地方一般公共预算收入同比分别增长7.6%、5.9%和9%；期内全国税收收入同比增长4.3%。

单独9月来看，国内增值税同比下降3.5%，扣除扣除营改增转移收入影响下降4.3%。“增值税下降主要是受工业生产者出厂价格(PPI)持续下降以及扩大营改增范围加大减税力度等因素影响，”财政部称。

企业利润持续下滑，导致9月企业所得税扣除特殊收入划转因素后同比下降4.4%；不过商品房销售回暖，带动房地产营业税同比增长29.3%，和土地相关的契税和土地增值税分别增长10.2%和4.7%。

国家统计局最新公布数据显示，中国三季度GDP同比增速跌破7%，同比增长6.9%，为2009年一季度以来最低季度增速。

**预算执行进度加快**

财政部数据显示，9月全国一般公共预算支出17,799亿元，同比增速进一步加快至26.9%，创五个月高点。

其中，中央支出同比下降2.5%，主要是前几个月加快重点支出预算执行进度，部分资金已提前拨付；地方支出同比增长31.7%，主要得益于政府加强预算执行管理。

整个1-9月，全国财政支出120，663亿元,同比增长16.4%，为预算的70.4%，比去年同期进度加快2.7个百分点。

其中，中央支出18,461亿元，同比增长15.7%，已完成预算的73.8%；地方支出102,202亿元，增长16.6%，完成预算的70%。

政府性基金预算收入方面，1-9月全国政府性基金预算收入27,166亿元，比去年同期下降30.5%；其中，国有土地使用权出让收入同比下降34.7%，相关收入安排的支出同比减少22.4%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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