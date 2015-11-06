中国财政资金未及时支出 部分重点建设项目推进缓慢--审计署

路透北京11月6日 - 中国审计署周五公布稳增长等政策措施贯彻落实跟踪审计结果显示，一些财政资金未及时支出，部门和地区还存在贯彻落实民生领域政策措施不到位，部分重点建设项目推进缓慢等问题，有关制度障碍亟需切实破除。

审计署网站刊登的公告称，抽查农林水、扶贫、社会保障与就业、城乡社区事务、保障性安居工程、养老服务等重点民生领域476.78亿元财政存量资金发现，22个省的33个项目141.76亿元资金由于制度规定制约、预算与项目实施不协调、项目审批时间长、已完成项目资金未及时统筹等，未得到有效利用。

11个省保障性安居工程项目推进缓慢；七个省的12个市县及单位虚报保障性安居工程开工或完工量14,450套；五个省的五个市县已建成的5.75万套保障性住房闲置。

环境和生态保护方面，13个省黄标车淘汰任务完成率明显偏低，不足50%；云南省八个城镇污水垃圾处理设施等工程进展缓慢。

2015年9月，审计署组织对31个省、自治区、直辖市（以下统称省）和29个中央部门、七个中央企业落实稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施情况进行了跟踪审计，重点审计了这些地区和单位财政存量资金盘活情况，以及保障性住房、扶贫及社会保障、环境和生态保护、涉农及就业服务等民生领域项目推进和政策落实情况，抽查了758个单位、595个项目，涉及项目资金1,011.7亿元。（完）